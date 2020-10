Francis T. Luca möchte mit ihrer Selbsthilfegruppe Menschen erreichen, die sich aus fundamentalen Gruppierungen gelöst haben. Luca war viele Jahre bei den Zeugen Jehovas. (Frank Thomas Koch)

Frau Luca, wen bezeichnen Sie als Aussteiger?

Francis T. Luca: Menschen, die sich aus fundamentalen Gruppierungen gelöst haben oder ausgeschlossen wurden, zum Beispiel der Pfingstbewegung, den Zeugen Jehovas, Scientology oder anderen Sekten, die weniger bekannt sind. Auch aus anderen Ländern.

Bei mir sind es speziell die Zeugen Jehovas.

1989 standen die Zeugen Jehovas vor der Haustür und haben mich angesprochen. Ich habe zugehört – und bin da reingeraten. Ich bin im Heim groß geworden und von der Heimerziehung schwer traumatisiert gewesen. Ich war perspektivlos. Da war ich empfänglich für die Versprechungen, kein Leid mehr auf der Welt zu erleben, sondern das Paradies, wenn ich die Auslegung der neuen Weltübersetzung dieser Religionsgemeinschaft teile und mich ihnen anschließe.

Ich habe Gewalt erlebt und im August 2015 wegen der Zwei-Zeugen-Regel die Zeugen Jehovas verlassen. Sie ist jedem Zeugen Jehovas-Mitglied bekannt. Wer als Kind oder Erwachsener Gewalt erlebt, muss, wenn es kein Geständnis gibt, zwei männliche Zeugen benennen, die ein ernsthaftes Fehlverhalten bestätigen, damit ein Rechtskomitee einberufen wird. Die hat man ja nicht.

Als ich ausgestiegen bin, war ich in sehr schlimmer Verfassung und bin durch das Gespräch mit zwei Ältesten traumatisiert worden und in eine Psychose gerutscht. Ich hätte mir damals eine Selbsthilfegruppe gewünscht, weil es für mich eine gute Möglichkeit gewesen wäre, da rauszukommen. Als ich es 2018 endlich geschafft hatte, habe ich in Oldenburg eine Selbsthilfegruppe für Aussteiger initiiert. Nun bin ich nach Bremen gezogen und möchte das nun auch hier schaffen.

Sie ist gedacht für Menschen, die schon aus fundamentalen Gruppierungen ausgestiegen sind und für alle offen. Parallel dazu berate ich persönlich Menschen, die diesen Schritt noch vor sich haben. Ich habe ein Selbsthilfeportal bei Facebook und innerhalb dieses Netzwerks noch eine Selbsthilfegruppe.

Nach dem Ausstieg hat man ja alles verloren: seine Identität, Persönlichkeit, Existenzgrundlage, weil man kein Geld oder erarbeitete Rentenbezüge hat. Man hat alles dem System geopfert, auch seine Gesundheit. Das ist ein breites Spektrum an Themen. Ebenso die Erfahrungen während des Aufenthalts in einer fundamentalistischen Gruppe. Wenn es einem gesundheitlich schlecht geht, dass man keine Behördengänge mehr erledigen kann, ist Hilfe aus diesem Kreis möglich. Oder auch bei der Suche nach einem Therapeuten.

Hier geht es partiell immer um Ersthilfe, um zu gucken, was ist und wo und wie die Teilnehmer weiterführende Hilfe brauchen. Es ist ein Ort für gegenseitigen Austausch und es geht darum zu lernen, wie man sich selbst helfen kann. Das kann man aber nur, wenn man eine gewisse Zeit dabei bleibt.

Wie lange Aussteiger diese Selbsthilfegruppe besuchen, hängt vom Leidensdruck der Menschen ab. Manche kommen schnell wieder allein zurecht, manche beginnen eine Therapie und andere geraten vielleicht in andere fundamentale Gruppen. Dadurch tun sich andere Problemfelder auf.

Zur Person

Francis T. Luce ist 50 Jahre alt, lebt seit August in Findorff und absolviert eine Ausbildung zum Genesungsbegleiter.

Zur Sache

Die Zeugen Jehovas sind eine christliche, chiliastisch ausgerichtete und nichttrinitarische Religionsgemeinschaft. Diese organisiert sich kirchlich und bezeichnet ihre innere Verfassung als theokratische Organisation. Für 2019 verzeichnet die Religionsgemeinschaft 165 393 aktive Zeugen Jehovas in Deutschland, weltweit 8,5 Millionen.

Weitere Informationen

Der geplante Gründungstermin der Selbsthilfegruppe „Aussteiger Plus“ ist Montag, 26. Oktober, um 20 Uhr in den Räumen des Netzwerks Selbsthilfe, Faulenstraße 31. Geplant ist, dass sich die neue Gruppe immer am vierten Montag im Monat trifft. Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 70 45 81.