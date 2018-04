Die Fraktion der Grünen hat das neue Bremische Polizeigesetz ausgebremst, das sagte der innenpolitische Sprecher, Björn Fecker.

Die Fraktion der Grünen hat das neue Bremische Polizeigesetz ausgebremst. Zu groß sind die Vorbehalte gegen die geplanten Eingriffe in die Grundrechte der Bürger: "Beim aktuellen Zwischenstand des Entwurfes ist die Fraktion nicht bereit, in ein Gesetzgebungsverfahren einzutreten", fasst der innenpolitische Sprecher Björn Fecker das Ergebnis der Fraktionssitzung am Montag zusammen, auf der sich die Grünen mit dem Referentenentwurf der Innenbehörde für die Novellierung des Polizeigesetzes befasst haben.

Zu dieser Entscheidung sei man nach einer intensiven Debatte gekommen, in der zum einen die Sicherheitslage samt kommunikationstechnischer Herausforderungen und zum anderen die beabsichtigten Eingriffe in die Grundrechte der Bürger beleuchtet wurden, erläuterte Fecker am Dienstag. "Dabei sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass hierzu noch eine breitere gesellschaftliche Diskussion geführt werden muss, um am Ende in einem Abwägungsprozess zu einer vernünftigen Entscheidung zu kommen."

Noch viele offene Fragen

Die Grünen-Fraktion sowie Vertreter des Landesvorstandes von Bündnis 90/Die Grünen sehen laut Fecker beim derzeitigen Zwischenstand des Referentenentwurfes noch viele offene Fragen. Sehr kritisch gesehen werden demnach insbesondere die Quellen-Telekommunikationsüberwachung, die Verhältnismäßigkeit von Fußfesseln bei Menschen, die bisher strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten sind, sowie die Videoüberwachung, die über anlassbezogene und zeitlich befristete Maßnahmen hinausgeht. "Zu diesen Punkten planen wir jetzt mehrere Anhörungen mit unabhängigen Fachleuten, um im Anschluss daran gemeinsam mit dem Landesverband eine Entscheidung herbeizuführen."

Die Wahrung der Bürgerrechte sei für die Grünen ein extrem hohes Gut. Sie seien Kernbestandteile der Verfassung und Grundlage der offenen und demokratischen Gesellschaft in Deutschland. "Im Ergebnis kommen wir dazu, dass wir derzeit nicht bereit sind, in ein Gesetzgebungsverfahren einzutreten", so Fecker. "Unabhängig davon setzen wir uns dafür ein, die Zielzahl der Polizei deutlich zu erhöhen und deren technische Ausstattung zu verbessern."