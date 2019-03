Die Grünen-Landesvorstandssprecher Hermann Kuhn und Alexandra Werwarth haben am Freitag ihren Vorstoß für ein Parité-Gesetz präsentiert. (Christina Kuhaupt)

Bremens Grüne fordern, die Einführung eines Parité-Gesetzes zu prüfen. Damit soll erreicht werden, dass in Zukunft Frauen und Männer zu gleichen Anteilen und in abwechselnder Anordnung Platz auf Wahllisten finden. Hermann Kuhn und Alexandra Werwath, Sprecher und Sprecherin des Grünen-Landesvorstands, richten sich mit dem Vorstoß am Freitag an die Abgeordneten der am 26. Mai zu wählenden Bürgerschaft, die das Vorhaben während der kommenden Legislaturperiode prüfen soll.

„Ziel ist die Geschlechterparität im Parlament - eine tatsächliche Gleichberechtigung in einer zentralen Institution.“ Mit Blick auf die anstehende Wahl in Bremen rücke dieses Ziel mitnichten in Sichtweite: Die Grünen haben 17 weibliche und 16 männliche Kandidaten auf ihrer Liste platziert, auch die SPD liege bei einer „Halbe-halbe-Besetzung“ – wie auch die Linke auf Parität setzt. Laut Kuhn und Werwath beträgt die Frauenquote auf der Liste der CDU 33, bei der FDP 36 und bei der AfD 29 Prozent. Im Bundestag seien aktuell gerade mal 30,7 Prozent der Abgeordneten Frauen.

Mehr zum Thema Kommentar über Parität in Parlamenten Demokratiefrage Noch nie gab es in einem deutschen Parlament genauso viele weibliche wie männliche Abgeordnete. Die ... mehr »

Dieser Missstand ließe sich durch ein Parité-Gesetz ändern. Das Bundesland Brandenburg hat just ein solches Gesetz beschlossen: Dort müssen ab 2020 alle Landeslisten für die Landtagswahl zu gleichen Teilen mit Frauen und Männern besetzt werden. SPD, Linke und Grüne stimmten Ende Januar im Landtag dafür. Landtagspräsidentin Britta Stark (SPD) bezeichnete das Parité-Gesetz als „großen Sieg für die Demokratie. Frauen haben Anspruch auf die Hälfte der Macht - ohne sie ist kein Staat zu machen.“

Die Hamburgische Bürgerschaft hat am Mittwoch darüber diskutiert und kann als gespalten betrachtet werden: SPD, Grüne und Linke sind dafür, während CDU, FDP und AfD sich dagegen aussprachen. Die gesetzliche Regelung einer festen Frauenquote lehnte die FDP-Fraktionschefin Anna von Treuenfels-Frowein als rechtswidrig und Bevormundung der Wähler ab. Eine Auffassung, die im Prinzip auch die CDU im Brandenburgischen Landtag vertritt: Sie hat bereits eine Klage gegen das Parité-Gesetz angekündigt. Die Bundesregierung plant gegenwärtig keine gesetzgeberischen Initiativen mit dem Ziel einer Frauenquote im Bundestag.

„Gründliche Diskussion“

Die Bremer Grünen sehen durchaus verfassungsrechtliche Einwände. Artikel 3 des Grundgesetzes spreche sowohl für als auch gegen ein Parité-Gesetz: „Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich“, heißt es in Absatz 1. „Aber Absatz 2 stellt klar, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind“, sagt Kuhn. „Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“

Die „tiefgehende, traditionelle und lang anhaltende Ungleichbehandlung der Frauen“ erfordere es, „tief anzusetzen“ bei der Prüfung, neben der rechtlichen Prüfung sei „eine gründliche Diskussion“ nötig. Die Gleichbehandlung durch Regeln zu fördern, setze sich bundesweit zunehmend durch, glaubt Kuhn. „Die Quote ist kein schönes, aber ein auf die Dauer sehr effektives Instrument der Gleichberechtigung.“