Vor allem die Überseestadt wollen die Grünen durch die neuen Brücken besser mit den umliegenden Stadtteilen verbinden. (WFB/Studio B.)

Neuer Vorstoß von den Bremer Grünen in Sachen Fahrradbrücken über die Weser. Der schon 2017 vorgestellte Bau von zwei neuen Verbindungen über die Weser zwischen Neustadt und Altstadt sowie zwischen Hemelingen und Habenhausen liegt seit Mitte des Jahres mangels Geld auf Eis. Das hält die Fraktion und vor allem ihren wirtschafts- und verkehrspolitischen Sprecher Robert Bücking aber nicht davon ab, an dem Thema festzuhalten.

Am Donnerstag, 13. September, stellte Bücking ein ähnliches Konzept vor, allerdings in einem größeren Rahmen. Sieben Brücken für Fußgänger und Fahrradfahrer wollen die Grünen jetzt, dazu Fähren, „wo immer das sinnvoll ist“, heißt es in dem Diskussionspapier. Und: „Das Ganze ist nicht nur ein Vergnügen für Ausflügler und Touristen, sondern eine sehr wirksame Maßnahme, um ein paar wirklich drängende Verkehrsprobleme unserer Stadt zu entspannen.“ Man habe den Raum zwischen Wesertunnel und der A1 betrachtet, sagte Bücking. „Man muss sich vergegenwärtigen, was wir in Zukunft mit dem Fluss anfangen wollen und wie wir die Entwicklung entlang der Weserufer fördern können. Wir brauchen einen Plan, um das Zusammenrücken der beiden Weserseiten zu ermöglichen.“

Und das sind neben den Brückenvorschlägen in Mitte (doppelte Weserquerung hinter der Kaisenbrücke) und Hemelingen weitere Stellen, an denen sich die Grünen die neuen Brücken vorstellen können: In der Überseestadt zwischen Werftinsel und Molenturm ist aus ihrer Sicht ein Schwimmsteg denkbar, der sich für Schiffe öffnen lassen müsste. Ebenfalls in der Überseestadt zwischen Holz- und Fabrikenhafen hinter dem Großmarkt halten sie eine hoch liegende Klappbrücke für realisierbar. Für den Europahafen gibt es bereits Pläne für eine Brücke zwischen Schuppen 1 und Schuppen 3, hier schlagen die Grünen eine zweite Brücke nach Woltmershausen vor. Bücking: „Walle und Woltmershausen waren schon immer Schwesterstadtteile. Es wäre gut, wenn wir die beiden wieder näher zusammenbringen.“

Neben den Brücken ist auch der Ausbau von Uferwegen und Promenaden entlang der Weser und der Ausbau des Fährverkehrs auf der Weser Teil des Ideen-Papiers. Bücking: „Es sind alles Vorschläge, ein Blick aufs Ganze. Aber vor allem der Druck in der Überseestadt ist so groß, dass es dort nicht nur um ein ,nice to have' geht.“