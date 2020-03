Die Grünen-Landesvorstandssprecher Florian Pfeffer und Alexandra Werwath freuen sich über den Mitgliederzuwachs. (Frank Thomas Koch)

Die Bremer Grünen vermelden einen deutlichen Zuwachs. Erstmals hat der Landesverband die Marke von 1000 Mitgliedern geknackt. Das teilte die Partei in einer Pressemitteilung am Donnerstag mit. Seit Januar 2018 registrierten die Grünen damit 314 neue Mitglieder.

„Wir sind 1000 Bremer Grüne und auf Bundesebene knacken wir bald die 100.000. Das ist großartig und für uns gerade in diesen schwierigen Zeiten ein richtiger Energieschub", sagte Landesvorstandssprecher Florian Pfeffer. Die Partei folge zudem dem Trend des Bundesverbands. Denn: "Wir werden immer weiblicher. In diesem Jahr sind bei uns mehr Frauen Mitglied geworden als Männer. Das freut uns besonders", ergänzte Landesvorstandssprecherin Alexandra Werwath.

Immer mehr Frauen dabei

Den Aufschwung verzeichnen die Grünen vor allem seit Januar 2018, als der Landesverband noch 686 Mitglieder in Bremen und Bremerhaven zählte. Bis Dezember 2018 kamen fast 100 neue Mitglieder hinzu und im vorigen Jahr noch einmal knapp 200. Im Dezember 2019 waren es dann insgesamt 976. Der Frauenanteil sei dabei kontinuierlich gestiegen: Im Jahr 2017 waren es 37,41 Prozent, heute sind es 41,43 Prozent. In diesem Jahr habe es sogar mehr Eintritte von Frauen (54,55 Prozent) als von Männern gegeben.

„Der Mitglieder-Zuwachs zeigt, dass die Menschen etwas verändern wollen“, sagte Alexandra Werwath. Ihrer Meinung nach sei der Eintritt bei den Grünen mehr als ein reines politisches Statement. „Es ist eine Überzeugung und der Wille nach Veränderung.“ Vor allem das „Auftauchen der AfD hat die Menschen wachgerüttelt“, sind sich die beiden Vorsitzenden Pfeffer und Werwath sicher. Sie hätten Angst vor dem Auseinanderbrechen der Demokratie und würden sich für diese und für mehr Weltoffenheit engagieren wollen.

„Außerdem merken wir, dass es eine große Sehnsucht nach einer sauberen Umwelt, nach Naturschutz, nach Erhalt von Artenvielfalt, nach einer Wende in der Agrarpolitik und vor allem nach konsequentem Klimaschutz gibt“, sagte Florian Pfeffer. Der Anspruch als „Mitmach-Partei“ müsse nun mit offenen Formaten, Transparenz und politischen, niedrigschwelligen Angeboten erfüllt werden. Um auch in der Coronakrise weiter politisch aktiv zu sein, schalte der Landesverband komplett auf digital um. In den kommenden Wochen soll es dazu Online-Angebote geben.

Auch bundesweit hatten die Grünen im Jahr 2019 ein deutliches Mitglieder-Plus verzeichnet. Von Ende 2017 und bis Sommer 2019 stieg die Zahl der Mitgliedschaften von 65.000 auf 85.000.