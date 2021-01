Laut Plan der Grünen soll Bremen auch qualitativ hochwertigere Schnelltests in sehr großer Zahl zur Verfügung stellen. (Martin Schutt / dpa)

Die Grünen haben einen Sieben-Punkte-Plan veröffentlicht, um künftig schneller und effizienter auf veränderte Infektionslagen reagieren zu können. Man müsse wegkommen von einem Stop-and-go und hin zu einer langfristig angelegten Strategie mit konkreten Maßnahmen. Dazu zähle die Einrichtung eines Stufensystems in Form einer Ampel, die Maßnahmen verbindlich an Infektionszahlen koppele. Außerdem müsse Bremen seine Teststrategie ändern und qualitativ hochwertige Schnelltests in sehr großer Zahl zur Verfügung stellen.

Für die Schulen wird die Umsetzung einer Hybrid-Belegung (Halbgruppen im Wechsel) gefordert. Und es soll ein Pandemierat gebildet werden, in dem neben Virologen oder Ärzten auch Seelsorger, Ethiker und Vertreter aus Bildung, Wirtschaft, Sport und Kultur dabei sind. Zudem sollen die sozialen Einrichtungen, wie beispielsweise Not-Telefone, noch weiter gestärkt werden. Weitere Punkte: Aufklärungskampagne zum Impfen und eine Experten-Kommission, die die Pandemie-Maßnahmen systematisch und wissenschaftlich aufarbeitet.