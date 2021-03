Die Bremer Grünen haben Michael Labetzke als Direktkandidaten für den Wahlkreis 55 bei der Bundestagswahl 2021 nominiert. (Bündnis 90/Die Grünen Bremen)

Die Bremer Grünen schicken den Bundespolizisten Michael Labetzke als Direktkandidat im Wahlkreis 55 bei der Bundestagswahl im September ins Rennen.

In ihrer zweiten Aufstellungsversammlung wählten die Mitglieder den gebürtigen Bremerhavener mit 46 von 51 Stimmen. Das digitale Abstimmungsergebnis muss noch per Briefwahl bestätigt werden. Einsendeschluss ist Montag, 12. April, 13 Uhr.



Labetzke stellte sich als einziger Kandidat zur Wahl und möchte im September erstmals in den Bundestag einziehen. Sein Vorgänger Maurice Müller verzichtete auf eine erneute Kandidatur. Ihm seien vor allem „Nachhaltigkeit, Energiewende und unsere Ernährung“ wichtig, erläuterte Labetzke. „Unbedingt im Bund etablieren“ wolle er das Bremer Projekt Solar Cities. „Die Sonne muss aufs Dach. Und zwar überall dort, wo es möglich ist.“

Grünen-Landesvorstandssprecher Florian Pfeffer verwies auf die jüngsten Wahlerfolge seiner Partei: „Die Menschen trauen uns zu, Zukunftsprobleme anzupacken.“

Für den Wahlkreis 54 hatten die Mitglieder in der vergangenen Woche mit 104 von 109 Stimmen bereits Kirsten Kappert-Gonther erneut als Direktkandidatin nominiert. Auch die zweite Aufstellungsversammlung wurde via Youtube live übertragen.