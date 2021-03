Kirsten Kappert-Gonther (vorn) ist erneut als Direktkandidatin der Bremer Grünen bei der Bundestagswahl nominiert worden. (Bündnis 90/Die Grünen Bremen)

Die Bremer Grünen haben am Montagabend in ihrer ersten Aufstellungsversammlung Kirsten Kappert-Gonther erneut als Direktkandidatin im Wahlkreis 54 (Bremen I) bei der Bundestagswahl am 26. September nominiert.

Die 54 Jahre alte Medizinerin und gebürtige Marburgerin bekam 104 von 109 Stimmen in der Aufstellungsversammlung, die digital veranstaltet wurde. Die Abstimmung für den Wahlkreis 54 muss noch per Briefwahl bestätigt werden. Kappert-Gonther trat konkurrenzlos an - sie war die einzige Kandidatin für den Wahlkreis 54.

Am 16. März wollen die Grünen dann in einer weiteren digitalen Aufstellungsversammlung über die Direktkandidatur im Wahlkreis 55 (Bremen II) abstimmen.

Kirsten Kappert-Gonther ist seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages. Von 2011 bis 2017 gehörte sie der Bremischen Bürgerschaft an. In den Jahren 2015 bis 2017 war sie stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen.

Sie wolle sich auch weiterhin im Bund für die Bewältigung der Klimakrise, für soziale Gerechtigkeit, Inklusion, Kultur und Gesundheit einsetzen, betonte Kappert-Gonther in ihrer Bewerbung um die Direktkandidatur.

Kirsten Kappert-Gonther sei eine Kandidatin, „die ebenso klug wie leidenschaftlich kämpfen kann“, sagte Grünen-Landesvorstandssprecher Florian Pfeffer.

Zum ersten Mal haben die Bremer Grünen ihre Aufstellungsversammlung digital abgehalten. Wie bereits bei den beiden vergangenen Landesmitgliederversammlungen wurde das Metropol Theater dafür auch zum Filmstudio: Die Veranstaltung wurde via Youtube live gestreamt.

Der Internationale Frauentag sei bewusst als Termin für die Aufstellungsversammlung gewählt worden, erläuterte Grünen-Landesvorstandssprecherin Alexandra Werwath: Dieser Tag "verkörpert unseren Mut zur Veränderung, unsere Leidenschaft für Gerechtigkeit und die Sehnsucht nach einem echten Aufbruch in diesem Land“.