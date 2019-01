Sven Giegold spricht im großen Saal der Union Brauerei zu den Grünen. Neben ihm auf dem Podium sitzt seine EU-Parlamemtskollegin Helga Trüpel. (Vasil Dinev)

Traditionell verbindet man eigentlich die FDP mit dem politischen Dreikönigstag. Aber weil der Terminkalender von Sven Giegold, Spitzenkandidat der Grünen für die Europawahl und Wunschredner für den Neujahrsempfang in der Union Brauerei, in diesen Tagen ziemlich voll ist, aber am ersten Januarsonntag noch eine Lücke aufwies, entschieden sich die Bremer Grünen für den frühen Start ins Jahr. Mit der Bürgerschafts- und Europawahl, beide am 26. Mai, wird es nicht nur für das kleinste Bundesland ein politisch besonders wichtiges.

Der Blick aus Bremen in Richtung Brüssel und umgekehrt, die Verknüpfung bremischer und europäischer Themen also: Auch darauf wollen die Grünen in den kommenden Wochen und Monaten im Wahlkampf setzen. „Bremen als Hansestadt war schon immer nach außen orientiert. Die beiden Wahlen sind eine gute Chance, Landes- mit Europapolitik zu verbinden“, sagte Landesvorstandssprecher Hermann Kuhn. „Unser Anspruch ist, bei unseren Themen die Verbindung zu Europa zu ziehen, wo immer das möglich ist.“

Mehr zum Thema Nachfolgerin für Helga Trüpel Europawahl: kein sicherer Listenplatz für Bremer Grünen-Kandidatin Auf der Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen ist Henrike Müller auf den 23. Listenplatz für die ... mehr »

Wie stark europäische Politik die nationale und kommunale beeinflusst, machte auch Giegold in seiner Rede vor rund 200 Grünen-Mitgliedern und Gästen wie der SPD-Landesvorsitzenden Sascha Aulepp deutlich. Giegold ist leidenschaftlicher Verteidiger der europäischen Idee, seit 2009 sitzt er als Abgeordneter im EU-Parlament und auf dem Bundesparteitag Anfang November in Leipzig wählte ihn die Partei mit 97,9 Prozent der Stimmen zum Spitzenkandidaten für die kommende Wahl.

Doppelte Herausforderung: Populisten und Sonntagseuropäer

„Europa steht vor einer doppelten Herausforderung. Da sind einmal die Nationalisten und Populisten“, sagte Giegold, und schickte Kritik an den jüngsten Entscheidungen der Großen Koalition im Bundestag beispielsweise beim Klimaschutz hinterher: „Die zweite Gefahr sind die Sonntagseuropäer, die zwar sonntags Europa predigen, aber werktags am Stillstand arbeiten. Es ist peinlich, wie die GroKo gegen den Klimaschutz bremst. Wir Grüne wollen die Europawahl zu einer Klimawahl machen.“

Es sei EU-Recht gewesen, das letztlich die Sägen im Hambacher Forst gestoppt habe. „Sonntagseuropäer sind für EU-Recht, aber wenn es zuschlägt, machen sie dumme Witze über Gelbbauchunken und Fledermäuse. Grüne finden EU-Recht auch dann gut, wenn es Zähne hat“, sagte Giegold, bevor er auf die zentralen Forderungen der grünen Europapolitik einging. Das sind unter anderem europaweit geltende Steuergesetze, eine europäische Sozialversicherung und eine Polizei, die staatenübergreifend Geldwäsche und dubiose Finanzströme bekämpft. „Da werden die Bürger gerne zuhören, wenn sie das von uns Grünen hören“, sagte der Europa-Abgeordnete. „Eine grüne Zukunft gibt es nur mit einem starken Europa.“

Mehr zum Thema Parteitag in Leipzig Grüne empfehlen sich kämpferisch für Europa Interner Streit um den Kurs? Bei den Grünen gehörte das dazu. Jetzt, da der Partei viele Sympathien ... mehr »

Dass auch die Bremer Zukunft weiter durch grüne Politik bestimmt wird, wünscht sich Spitzenkandidatin Maike Schaefer. Als begeisterte Seglerin wählte sie für ihre Rede ein nautisches Motiv. „Holt den Anker ein, hisst die Segel und all hands on deck. Die Mannschaft steht, wir gehen auf große Fahrt“, sagte Schaefer. Das Reiseziel der Grünen: Ein Wahlergebnis, das ihnen – in welcher Koalition auch immer – weiter das Vertrauen ausspricht, Bremen politisch zu gestalten. „Wir segeln parallel mit der MS Europa und ich wünsche uns weder eine Flaute noch Navigationsfehler“, sagte Schaefer.

Grüne mit leichtem Rückenwind

Ein solcher wäre, sich im Wahlkampf zu sehr auf das Hoch zu verlassen, das die Grünen bundesweit seit Wochen durch die Umfragen trägt. Auch in Bremen merken sie es zwar, ebenso einen Zuwachs an Mitgliedern. Aktuell sind es rund 800 und damit fast 60 mehr als noch vor drei Monaten. „Im Moment haben wir leichten Rückenwind. Aber ich warne davor, die Bodenhaftung zu verlieren. Diese 20 Prozent sind ein Stimmungsbild, das unser Potenzial zeigt“, sagte Schäfer. Ziel des Wahlkampfes müsse sein, den Bremern auch ohne erhobenen Zeigefinger deutlich zu machen, dass es nachhaltige Alternativen gebe.

Zu den nächsten Projekten, die die Grünen umsetzen wollen, gehört der Beschluss einer Gründachverordnung für Neubauten zusammen mit der SPD. Die Verordnung ist als Thema für die nächste Sitzung der Umweltdeputation am 17. Januar geplant.