Bei der Landesmitgliederversammlung der Grünen wurde Karoline Linnert (Mitte) unter anderem von Hermann Kuhn und Alexandra Werwatt mit Blumen aus ihrem Senatorenamt verabschiedet. (Frank Thomas Koch)

Auf der Tagesordnung stehen Beratung und Beschluss zum Koalitionsvertragsowie über die Besetzung der drei Senatorensitze, die die Grünen in der neuen Landesregierung besetzen werden.

Den Auftakt der Versammlung machte allerdings die Verabschiedung der ausscheidenden Senatoren Karoline Linnert und Joachim Lohse sowie des Bürgerschaftsabgeordneten Matthias Güldner, die bei der Bürgerschaftswahl im Mai nicht mehr angetreten waren. Die Laudatio auf Karoline Linnert hielt als Überraschungsgast der Ex-Bundesminister und gebürtige Vegesacker Jürgen Trittin. Die Versammlung verabschiedete die langjährige Finanzsenatorin mit stehenden Ovationen.

Signalwirkung weit über Bremer Grenzen hinaus

Eine rot-grün-rote Landesregierung in Bremen hätte aus Sicht der Bremer Landes-SPD Signalwirkung weit über den Stadtstaat hinaus. "Rot-Grün-Rot ist ein Aufbruch, ein Neuanfang. Wir wollen gemeinsam gesellschaftliche Mehrheiten mitte-links zum Tragen bringen, auch in Westdeutschland", sagte SPD-Landeschefin Sascha Karolin Aulepp am Samstag bei einem Landesparteitag.

"Das wird natürlich mit Spannung von sehr vielen auch außerhalb Bremens beobachtet und könnte durchaus als Modellcharakter für den Bund dienen", betonte Aulepp. Sie halte es für dringend erforderlich, dass es für die SPD auf Bundesebene möglichst schnell zumindest eine Regierungsoption jenseits der Koalition mit der CDU gebe. Der Parteitag stimmt am Samstag über den Entwurf eines rot-grün-roten Koalitionsvertrags ab.

Annahme des Koalitionsvertrags

Die Grünen haben am späten Samstagmittag dem Koalitionsvertrag ohne eine Gegenstimme und bei einer Enthaltung zugestimmt. Etwa 180 Mitglieder waren anwesend. (mit dpa)