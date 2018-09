Die Bremer Grünen haben Hermann Kuhn zum neuen Landesvorstandssprecher gewählt. Kuhn führt den rund 730 Mitglieder zählenden Landesverband der Grünen gemeinsam mit Alexandra Werwath (links). (Christina Kuhaupt)

Hermann Kuhn hat die Nachwahl für den vakanten Posten des Landesvorsitzenden bei den Grünen gewonnen. Am Freitagabend setzte er sich auf der Landesmitgliederversammlung mit 96 zu 7 Stimmen gegen seinen Mitbewerber Ingo Koopmann durch. Es gab 12 Nein-Stimmen und vier Enthaltungen. Die Nachwahl war notwendig geworden, weil Vorstandssprecher Ralph Saxe Ende August aus privaten Gründen seinen Rückzug aus dem Führungsgremium der Grünen bekannt gegeben hatte.

Mit der Wahl Kuhns hat die Landesmitgliederversammlung auf politische Erfahrung in Bremen gesetzt. Kuhn, Jahrgang 1945, war mit einer vierjährigen Unterbrechung von 1991 bis 2015 Mitglied der Bremischen Bürgerschaft, hat die Grünen über zwei Jahrzehnte lang in zahlreichen Gremien und Funktionen vertreten und war von 2013 bis 2015 auch schon Landesvorstandssprecher. Ingo Koopmann gehört seit 29 Jahren den Grünen an. Auch er war lange für die Partei aktiv. Dies allerdings in Berlin, vor seinem berufsbedingten Umzug nach Bremen. Der 53-Jährige lebt seit 18 Jahren in Bremen, gilt hier parteipolitisch aber eher als unbeschriebenes Blatt.

Dass sie die Grünen zu Erfolgen bei Bürgerschafts- und Europawahl führen wollen, betonten beide Bewerber. Einen Unterschied gab es trotzdem: Kuhn räumte von Anfang an ein, dass er sich nur als Übergangslösung bis zur nächsten turnusgemäßen Vorstandswahl sieht, die voraussichtlich Ende 2019 stattfindet. Koopmann betonte dagegen, dass die Grünen einen Übergangskandidaten für den Parteivorsitz gerade nicht bräuchten, denn nach der Wahl im Mai kommenden Jahres würde es turbulente Zeiten geben.

Die Landesmitgliederversammlung entschied sich für Kuhn an der Seite von Vorstandsprecherin Alexandra Werwath, widmete sich ansonsten aber am Freitagabend vor allem der Vorbereitung der Europawahl 2019. Auch hierzu wurde gewählt. Henrike Müller setzte sich bei der Nominierung für die Wahl mit 115 zu 10 Stimmen gegenüber ihrem Mitbewerber Keerthi Kulanayagam durch. Ihr Sprung ins Europaparlament gilt mit Blick auf ihre vermutliche Platzierung auf der bundesweiten Liste der Grünen für die EU-Wahl trotzdem als wenig wahrscheinlich.

Müller wirbt seit 20 Jahren für europäische Politik, zunächst an der Hochschule, dann in der Politik für die Grünen. In der Vorstellungsrunde plädierte Müller leidenschaftlich dafür, dass Europa durch Länder wie Polen oder Ungarn nicht wieder in längst vergessene Zeiten zurückgeführt werden dürfe. "Es darf kein Zurück zu autoritären Systemen geben."

Dies hatte zuvor auch schon die derzeitige Bremer EU-Abgeordnete Helga Trüpel gefordert. "Wir müssen es schaffen, die liberale Demokratie, Minderheitenrechte und die Vielfalt gegen die nationalistischen Dunkelmännern zu verteidigen", erklärte sie unter dem Beifall der Landesmitgliederversammlung.

Deren Aufmerksamkeit ist nun auf kommenden Montag gerichtet, wenn das Ergebnis der Urwahl zur Spitzenkandidatur für die Bürgerschaftswahl im Mai 2019 bekannt gegeben wird.