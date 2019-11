Florian Pfeffer und Alexandra Werwath sind am Samstag zu den Vorstandssprechern der Grünen gewählt worden. (Christina Kuhaupt)

„Wir müssen der Motor der Koalition sein.“ So formuliert Alexandra Werwath, alte und für die nächsten beiden Jahre auch neue Landessprecherin der Bremer Grünen, den Anspruch ihrer Partei. Florian Pfeffer, seit der Mitgliederversammlung am Sonnabend ihr Kollege an der Spitze des Landesverbands, wünscht sich seine Partei als Vordenker und „laut hörbare Stimme“ für die wichtigen gesellschaftlichen Dialoge der Stadt. Sozialdemokraten und Linke mögen da vielleicht anderer Meinung sein, aber das in den vergangenen Monaten gestiegene Selbstbewusstsein der Partei, die in Bremen seit zwölf Jahren mitregiert, war bei der Versammlung im Bürgerzentrum Neue Vahr deutlich zu spüren.

Fans von leidenschaftlichen politischen Diskussionen dürfte diese rund fünfstündige Zusammenkunft enttäuscht haben – viele der inzwischen rund 970 Mitglieder waren auch gar nicht erst erschienen – allerdings war schon im Vorfeld abzusehen, dass es nichts groß zu debattieren geben würde. Die Wahl, die Entscheidung für Rot-Grün-Rot statt Jamaika und der Koalitionsvertrag sind abgehandelt, die Partei wächst stetig und große Zerwürfnisse innerhalb der Regierung sind ebenfalls derzeit nicht auszumachen: Der grüne Motor brummt, um im Bild zu bleiben, zusätzlich geölt auch durch die anhaltende Sympathiewelle für die Partei und ihre Protagonisten Annalena Baerbock und Robert Habeck im Bund.

Fehlanzeige auch beim Konfliktpotenzial der turnusgemäßen Sprecherwahl. Weder Alexandra Werwath noch ihr neuer Co-Vorsitzender Florian Pfeffer mussten sich gegenüber anderen Kandidaten behaupten. Die 26-Jährige bekam allerdings bei ihrer Wiederwahl weniger Zustimmung als im Dezember 2017, als sie, an der Seite des dann Mitte September 2018 aus privaten Gründen zurückgetretenen Ralph Saxe, in das Amt der Landessprecherin gestartet war. Damals hatte Werwath in einer Kampfkandidatur gegen Petra Fritsche-Ejemole 79 Prozent der Stimmen erreicht, nun waren es mit 94 von insgesamt 133 Stimmen gut 70 Prozent (28 Nein-Stimmen, elf Enthaltungen).

Der vor seiner Kandidatur innerhalb der Grünen weitgehend unbekannte Grafikdesigner und Hochschullehrer Florian Pfeffer erreichte 78 Prozent Zustimmung. Von 133 gültigen bekam er 104 „Ja“-Stimmen, zwölf Grüne lehnten ihn ab und 17 enthielten sich. Zum neuen Landesschatzmeister wählten die Mitglieder mit 67 Prozent (73 von 109 Stimmen) Florian Kommer, bereits seit vier Jahren im Vorstand. Neu dabei sind Katharina Sonntag, Wiebke Feuerhake und Sona Terlohr sowie Martin Weiss für Bremerhaven.

Erinnerung an die Gründungszeiten

Vor den Wahlen hatte Lukas Beckmann, ehemaliger Grünen-Bundesgeschäftsführer, den Bremer Kollegen mit einer Rede zum 40. Geburtstag des Landesverbands gratuliert und an die Gründungszeiten erinnert. Zugleich mahnte er, „die parlamentarischen Instrumente, die wir haben, müssen weiterentwickelt werden“.

Alexandra Werwath wollte ihr schlechteres Abschneiden nicht als Dämpfer werten. „Ich bin zufrieden mit meinem Ergebnis, das ist ein normaler Wert“, sagte sie. „Man kann es als Vorstand nicht allen recht machen. Das habe ich in den vergangenen beiden Jahren gelernt. Die Grünen sind eben auch eine diskursive Partei.“ Die 70 Prozent sollen ihr nun „als Ansporn dienen, auch diejenigen zu überzeugen, die mich nicht gewählt haben“. Zum Ziel ihrer zweiten Amtszeit will es sich Werwath machen, die Parteibasis enger mit der Arbeit der Fraktion zu verbinden, das gegenseitige Verständnis zu erhöhen.

Für Florian Pfeffer, bei der Bürgerschaftswahl im Mai auf Listenplatz 25 angetreten, ist es das erste politische Spitzenamt. Er übernimmt es von Hermann Kuhn, der nach Saxes Rückzug eingesprungen war, aber eine erneute Kandidatur schon früh ausgeschlossen hatte. Kuhn betonte in seiner Abschiedsrede den neuen Anspruch der Grünen. „Wir machen keine Politik für ein Lager, sondern für das Ganze“, sagte der 74-Jährige, bevor er mit Sekt, Blumen und langem Applaus aus dem Amt verabschiedet wurde. „Wir sitzen seit Beginn in der Mitte der Bremischen Bürgerschaft. Da gehören wir auch hin.“ Die momentane Lage – das Klima, gesellschaftlich wie meteorologisch – sei sehr gut für grüne Anliegen. „Die Aufgaben sind riesengroß, also macht was draus“, gab er dem neuen Führungsduo mit auf den Weg.

Das muss nun auch Pfeffer. Als Motivation seiner Kandidatur gibt er an, was Kritiker ihm negativ anlasten könnten: Dass er eben nicht seit Jahrzehnten Grüner ist, sondern, wie er sagt, „den Blick von außen“ mitbringt – übrigens durch die Jahre, in denen er mit seiner Familie in Amsterdam lebte, auch auf Deutschland. Er betonte den Klimaschutz als Aufgabe, die alle Bereiche der Gesellschaft ­berühre. „Wir müssen uns öffnen und lernen, zuzuhören“, sagte er. „Wir sind ganz große Klasse darin, von anderen Leuten zu verlangen, dass sie ihre Komfortzone verlassen. Aber da müssen wir auch mit gutem Beispiel vorangehen.“

