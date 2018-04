Grünen, Porträt, Portrait (Petra Stubbe)

Ein paar Tage hat es gedauert, doch jetzt beginnt sich bei den Grünen der Unmut über die jüngsten personellen Weichenstellungen zu artikulieren. Wie berichtet, hatte der Landesvorstand Finanzsenatorin Karoline Linnert erneut als Spitzenkandidatin für die Bürgerschaftwahl im Mai 2019 nominiert und zugleich eine weibliche Dreier-Spitze aus Linnert, Fraktionschefin Maike Schaefer und Sozialsenatorin Anja Stahmann für die vorderen Plätze der Grünen-Liste vorgeschlagen. Die Parteibasis hat in dieser Frage das letzte Wort, allerdings erst auf einer Landesmitgliederversammlung im Dezember. Theoretisch könnte das jetzt entworfene Personaltableau dann noch umgestoßen werden. Der politische Schaden für die Grünen wäre in einem so späten Stadium allerdings immens. Insider gehen deshalb davon aus, dass an der jetzt eingeschlagenen Marschroute nichts mehr zu ändern sein dürfte.

Das ärgert unter anderem Dietrich "Hucky" Heck, politisches Urgestein der Bremer Grünen. Der frühere Ortsamtsleiter Mitte/Östliche Vorstand ist seit einigen Jahren für die Partei im Schwachhauser Beirat aktiv. Heck ist "empört über die Diskriminierung von Männern in der Partei durch die Belegung der ersten drei Listenplätze durch Frauen". Das schreibt er in einem Offenen Brief an den Landesvorstand. Heck bezieht sich auf den Umstand, dass bei den Bremer Grünen die weiblichen Bürgerschaftskandidaten ein verbrieftes Recht auf die ungeraden Listenplätze haben (also von Platz eins abwärts) und die Männer eigentlich die ungeraden besetzen sollen. Eigentlich. Denn offiziell gelten die geraden als "offene" Plätze, auf denen auch Frauen kandidieren können. Dass 2019 Frauen die drei ersten Plätze einnehmen sollen, ist demnach satzungskonform, aber ein Novum. Heck sieht das "Fairness-Gebot gegenüber den Männern" verletzt. Wörtlich schreibt der Beiratspolitiker: "Große Fresse, wenn es um Diskriminierung bei anderen geht, aber selbst keinen Deut besser!" Heck hält auch nichts davon, erneut mit Karoline Linnert an der Spitze in die Wahl zu gehen. "Gibt es jemand in der Führungsetage unserer Partei, die noch weniger für Aufbruch, Erneuerung und Zukunftsperspektive steht als Karo?", so Hecks rhetorische Frage. Er droht mit Rückgabe seines Parteibuchs.

Bürgerschaftsabgeordneter findet Linnert ist die falsche Kandidatin

Der Bürgerschaftsabgeordnete Matthias Güldner schließt sich der Kritik an der weiblichen Dreier-Spitze nicht an, sieht in Linnerts Listenführerschaft allerdings einen schweren Fehler. "Wir haben die falsche Spitzenkandidatin ausgerufen", beklagt der frühere Grünen-Fraktionschef. "Überflüssig" ist es aus seiner Sicht auch, jetzt schon Ansprüche auf bestimmte Senatorenposten anzumelden, wie es die Grünen Anfang der Woche getan haben.