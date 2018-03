Die Einnahmen überreichte Saskia Behrens (vorne l.) an Monika Lysik (2.v.l., SOS Kinderdorfzentrum), Maria Rösler (Bremer Krebsgesellschaft) und Siegfried Held (r., Kinderhospiz Löwenherz). (Klama)

Wer aufmerksam durch die Stadt geht, der sieht sie überall: die mit dem typisch bremischen Schlüssel verzierten Gullideckel. Und weil diese durchaus schmückend sind, ließen sie sich doch prima auf T-Shirts, Pullover oder Beutel drucken – und all das zu einem guten Zeck. So dachten es sich Saskia Behrens von der Co-Werkstatt Kalle und ihre Mitstreiter. Gemeinsam brachten sie die Schlüssel per Siebdruck auf die Textilien und verkauften sie unter dem Motto „Gullikat – Liebe ist der Schlüssel“. Die Einnahmen von 3000 Euro überreichte Behrens (vorne l.) nun an Monika Lysik (2.v.l., SOS Kinderdorfzentrum), Maria Rösler (Bremer Krebsgesellschaft) und Siegfried Held (r., Kinderhospiz Löwenherz). Auch Refugio und die Suppenengel wurden bedacht.