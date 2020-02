Der Mehrbedarf an Personal in Altenpflegeeinrichtungen ist laut dem Bremer Uni-Professor Heinz Rothgang erheblich. Der Gesundheitsökonom hat ihn in einem Gutachten beziffert. (Federico Gambarini/dpa)

Der Bremer Gesundheitsökonom Heinz Rothgang von der Universität Bremen hat ein Gutachten für die Pflege in Heimen für die Bundesregierung erstellt und am Dienstag die Ergebnisse in Berlin vorgestellt: Danach sind in den kommenden Jahren in den Altenpflegeeinrichtungen in Deutschland mehr als 100.000 Pflegekräfte zusätzlich notwendig, um eine fachgerechte Betreuung der Pflegebedürftigen sicherzustellen. Aktuell gebe es in Deutschland rund 320.000 Pflegekräfte.

Das Überraschende an der Studie: „Wir brauchen vor allem mehr Assistenzkräfte und nur in sehr geringem Umfang mehr Fachkräfte“, sagt Rothgang im Gespräch mit dem WESER-KURIER. „Bei den Assistenzkräften kommen wir auf einen rechnerischen Mehrbedarf von 69 Prozent.“ Bei den Fachkräften seien es dagegen lediglich dreieinhalb Prozent. Der Grund dafür: Fachkräfte übernehmen laut Rothgang in den Einrichtungen viele Aufgaben, für die ihre Qualifikation nicht notwendig sei. Das Stichwort für die Zukunft sei „kompetenzorientierte Pflege“. Rothgang: „Mehr Personal bei den Assistenzkräften entlastet die Fachkräfte.“

Der Bremer Uni-Professor fordert außerdem, den Anstieg der Eigenanteile bei den Pflegeheimkosten, die von den Bewohnern gezahlt werden, zu stoppen. Die monatlichen Kosten steigen seit Jahren. Er schlägt einen Sockel-Spitze-Tausch vor: Der Eigenanteil soll künftig als Sockel festgelegt werden.

Rothgang ist Leiter der Abteilung Gesundheit, Pflege und Alterssicherung am Forschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik (Socium) der Universität Bremen. 2017 hatte das Zentrum den Zuschlag bekommen, ein Verfahren für eine bundesweite Personalbemessung in Pflegeheimen zu entwickeln. Bis Ende Juni 2020 soll die Entwicklung und Erprobung des Verfahrens abgeschlossen sein.