Debattierte am besten: Dennis Beltchikov aus Bremen (Jugend debattiert)

Der 18 Jahre alte Dennis Beltchikov aus Bremen hat in Berlin beim Wettbewerb "Jugend debattiert" in seiner Altersstufe den ersten Platz belegt. Dies teilen die Veranstalter mit. Der Schüler des Kippenberg-Gymnasiums in Schwachhausen setzte sich gegen drei Konkurrenten aus ganz Deutschland durch und ist nun offiziell der Jugendliche in Deutschland, der am besten debattiert.

In der Altergruppe der Jahrgangsstufe zehn bis dreizehn diskutierten die vier Finalisten über das Thema "Soll die Optionspflicht für Mehrfachstaatsangehörige wieder eingeführt werden?". Die Optionspflicht gab es bis Ende 2014. Damals mussten sich in Deutschland geborene Kinder von Ausländern bis zum 23. Lebensjahr entscheiden, welche Staatsbürgerschaft sie wählen. Heute ist eine doppelte Staatsbürgerschaft möglich.

"Er trat überzeugend gegen die Wiedereinführung der Optionsflicht ein", heißt es in einer Erklärung der Organisatoren über den Sieg von Beltchikov. Bewertet wurden die Finalisten nach Sachkenntnis, Ausdrucksvermögen, Gesprächsfähigkeit und Überzeugungskraft. Die Moderatorin Sandra Maischberger leitete die Jury. Der Wettbewerb wurde vor 700 Gästen ausgetragen.

Rund 200.000 Teilnehmer in diesem Schuljahr

In der Altersstufe der Klassen acht bis zehn gewann die 14-jährige Sarah Lange aus Freital. Die jüngeren Schüler mussten debattieren, ob der Besuch von Laser-Tag-Arenen für Minderjährige verboten werden soll.

Der Wettbewerb "Jugend debattiert" ist eine Initiative des Bundespräsidenten und steht unter seiner Schirmherrschaft. Etwa 200.000 Schülerinnen und Schüler haben sich in diesem Schuljahr an dem Wettbewerb beteiligt.

Als Preis erhalten Dennis Beltchikov und Sarah Lange einen einwöchigen Rhetorik-Kurs an einer Akademie und die Aufnahme in das Alumni-Programm von "Jugend debattiert". (cah)