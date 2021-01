Wegen Corona fehlen Bettlern Zuwendungen der Passanten. (Andreas Arnold /dpa)

Für Einzelhändler, Gastronomen und Besucher der Innenstadt ist die ihrem Empfinden nach zuletzt gestiegene Zahl der Bettler ein Problem – vor allem wenn sie in Banden organisiert sind und aggressiv Passanten bedrängen. Das geht aus einer Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage der CDU-Fraktion hervor. In dieser berichtet das Wirtschaftsressort von vermehrten Beschwerden innerhalb der vergangenen drei Jahre.

„Meistens geht das aggressive Betteln nach Einschätzung der Beschwerdeführer von organisierten Gruppen aus, die zum Betteln in der Innenstadt abgesetzt werden. Dieses hatte insbesondere anlässlich Corona und in den Sommermonaten stark zugenommen“, heißt es in der Antwort. Dass die Zahl der Bettler in Bremen zugenommen hat, glauben auch Menschen, die selbst der Szene angehören. Das hatte der WESER-KURIER zuletzt im September berichtet. Streetworker gehen eher von einer stärkeren Sichtbarkeit des Phänomens in der Innenstadt aus, ausgelöst durch die Verdrängung der Bettler unter anderem rund um den Güterbahnhof.

Mehr zum Thema Innenstadt und Viertel Bettler werden in Bremen sichtbarer Betteln in Bremen konzentriert sich aktuell stark in der Innenstadt und im Viertel. Das liegt auch ... mehr »

Aus Sicht der Polizei gibt es keinen Anstieg der Beschwerden. Die Zahl der registrierten sei eher als gering zu bewerten und habe sich über die Jahre kaum verändert, heißt es in der Senatsantwort. Auch „beim Ordnungsdienst konnte seit Oktober 2018 keine Steigerung der Beschwerden bezüglich des aggressiven Bettelns, respektive des organisierten Bettelns, verzeichnet werden“. Allerdings beruhten diese Annahmen nicht auf Statistiken, sondern auf Erfahrungsberichten.

Gewerbsmäßig organisierter Bettelei

Der Mangel an belastbarem Datenmaterial zeigt sich auch bei anderen Antworten auf die insgesamt 20 Fragen der Christdemokraten. So kann etwa das Zahlenverhältnis von „stillen Bettlern“ zu organisierten Kollegen nicht beantwortet werden, auch nicht die Herkunft organisierter Banden. Ebenso wenig werde erfasst, so der Senat, wie oft in den vergangenen drei Jahren aggressive Bettler kostenfrei oder -pflichtig verwarnt wurden oder wie sich die Summe der Verwarngelder zuletzt entwickelt hat. Unklar bleibt auch, ob es seit 2018 Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts gewerbsmäßig organisierter Bettelei in der Innenstadt gegeben hat.

Bettelei an sich ist nicht strafbar. Erst wenn weitere Delikte wie Betrug oder Nötigung hinzukommen, werde ermittelt – diese Verfahren herauszufiltern, sei allerdings über eine automatisierte Abfrage nicht möglich. „Soweit erinnerlich, gab es keine Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßiger Bettelei“, schreibt der Senat. Strafbar ist auch Betteln in Begleitung von Kindern, was aber in Bremen offenbar nicht häufig vorkommt: Seit Oktober 2018 seien zwei Frauen mit Babys im Arm aufgefordert worden, diese Form der Bettelei zu unterlassen, heißt es in der Antwort.

Der im Sommer 2018 gestartete Ordnungsdienst hat sich aus Sicht der Regierung positiv auf die Szene vor allem in der Innenstadt ausgewirkt. So sei es unter anderem gelungen, das Ausbreiten von Gepäck der Bettler in Obern- oder Sögestraße zu begrenzen. Allerdings sei der Ordnungsdienst in den vergangenen Monaten vor allem mit der Durchsetzung der Vorgaben der Corona-Verordnung beschäftigt – die Verfolgung von Bettlern hat demzufolge im Moment keine Priorität. Es werde derzeit aber daran gearbeitet, das Gesetz über die öffentliche Ordnung anzupassen, um künftig „Konflikte zwischen Bettlern und anderen Personen reduzieren zu können“, heißt es.

Nicht nur in der Innenstadt wird in Bremen gebettelt. Weitere Hotspots gibt es der Antwort zufolge vor Supermärkten in Oslebshausen und Walle sowie rund um den Findorffmarkt. Klar ist laut Senat, dass Corona die Situation für viele Bettler, die oft zugleich obdachlos sind, verschlechtert: Viele Hilfseinrichtungen sind geschlossen, zugleich fehlen Zuwendungen, weil weniger Passanten unterwegs sind.