Seit 1861 kennen Bremerinnen und Bremer das Gebäude aus der Weserrenaissance am Ansgarikirchhof als Gewerbehaus der Handwerkskammer. (Frank Thomas Koch)

Am Anfang waren Himmel und Erde. Den ganzen Rest haben wir gemacht": Der Eigenwerbung des deutschen Handwerks mangelt es nicht an Selbstbewusstsein. Die Bremer Handwerkskammer könnte für sich mit einer ähnlichen Aussage werben. Ohne die hanseatischen Vertreter der verschiedenen Gewerke, die spätestens ab Mitte des 19. Jahrhunderts deutlich gegen die Vormachtstellung der Kaufleute aufmuckten, 1845 einen Verein zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft gründeten und ihre Forderung nach einer eigenen Kammer schließlich 1849 durchsetzen konnten, gäbe es heute womöglich diese Form der Interessensvertretung nicht.

Die Bremer Handwerkskammer ist also: deutschlandweit – und höchstwahrscheinlich, ganz sicher ist das nicht, auch weltweit – die älteste ihrer Art. Aktuell ist sie auch die kleinste im Bundesgebiet. "Aber wir decken wie die großen das gesamte Leistungsspektrum ab", sagt Präses Thomas Kurzke. "Das ist natürlich auch eine Herausforderung. Man kann es aber auch so sehen, dass ein Schnellboot natürlich wendiger ist als ein Tanker.“

Heute vertritt die Kammer als Körperschaft des öffentlichen Rechts rund 5300 Betriebe mit insgesamt etwa 30 500 Mitarbeitern. Vom Maler bis zur Autowerkstatt: Die Mitgliedschaft der Handwerker und Firmen aus etwa 150 zulassungspflichtigen sowie -freien Gewerken sowie derjenigen, die in handwerksähnlichen Gewerben arbeiten, ist Pflicht. Die Jahresbeiträge setzen sich aus einem Grund- (je nach Betriebsart zwischen 150 Euro und 530 Euro, Stand Januar 2019) und einem Zusatzbetrag (nach Gewinnhöhe, 0,65 Prozent oder 1,1 3 Prozent) zusammen. Was die Handwerkskammer von ihren Pendants, der Arbeitnehmer- und der Handelskammer unterscheidet: In ihrer Vollversammlung sind beide, Arbeitgeber wie Arbeitnehmer, vertreten, letztere zu einem Drittel.

Präses Kurzke erklärt: "Die Grenze ist im Handwerk ja fließend, gestern noch Mitarbeiter, morgen selbstständig. Das unterscheidet uns von anderen Kammern. Die Arbeitnehmer sind unser wichtigstes Kapital, wir arbeiten im Handwerk eng zusammen.“ Die Vollversammlung arbeitet im Fünf-Jahres-Turnus, sie ist wie bei den anderen Kammern ehrenamtlich und wacht unter anderem über den Haushalt (derzeit 5,2 Millionen Euro), legt die Jahresgebühren fest und bestimmt Vorstand und Präses.

Wie eine Versicherung

Auf der hauptamtlichen Seite der Kammer arbeiten 38 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ihre Aufgabe ist, kurz zusammengefasst, bei allen möglichen Belangen für die Mitglieder da zu sein – in der aktuellen Situation durch die Corona-Krise natürlich im besonderen Maß. „Man kann die Handwerkskammer wie eine Versicherung sehen„, sagt Hauptgeschäftsführer Andreas Meyer. “Das Beste ist natürlich, wenn man sie nicht braucht. Aber wenn man als Betrieb ein Problem hat, braucht man eine gute Beratung, Hinweise und Tipps oder jemanden, der einem vielleicht eine Türe öffnen kann.“ Hinzu kommt, dass die Handwerkskammer wie auch die anderen Interessensvertretungen der Arbeitswelt hoheitliche Aufgaben wie Meister- und Gesellenprüfungen und die Eintragungen in die Handwerksrollen übernimmt.

"Wir sind durch unsere hoheitlichen Aufgaben auch so etwas wie eine Behörde", sagt Präses Kurzke, "wir achten zum Beispiel darauf, dass die Formalien bei Lehrverträgen wie Vergütungen oder Urlaubsregelungen korrekt gehandhabt werden.“ Und Meyer ergänzt: „Teil unseres Leitbildes ist, dass wir die Betriebe als unsere Kunden betrachten.“ Zu ihnen gehören ebenso die rund 900 Betriebe, die ausbilden. Drei Mitarbeiter der Kammer sind speziell für ihre Beratung zuständig. Überhaupt wird dem Thema der personellen Zukunft des Handwerks in dem Weserrenaissance-Bau am Ansgarikirchhof, seit 1861 als Gewerbehaus im Besitz der Handwerkskammer, große Bedeutung zugemessen.

Das eigene Bildungszentrum in Utbremen mit 60 Mitarbeitern und ebensovielen freiberuflichen Dozenten, in dem alle Schülerinnen und Schüler der achten Oberschulklassen ein einwöchiges Pflichtpraktikum absolvieren, sei ein wichtiger Part, sagt Kurzke. „Bei dem Thema Berufsorientierung ist es wichtig, dass die Schüler das Handwerk auf dem Schirm haben. Bei vielen ist der Bezug dazu verloren gegangen.“ Entsprechend liegt in normalen Zeiten ein Fokus der Institution auch im Zusammenspiel mit der Politik darauf, das Image des Handwerks zu verbessern.

In der öffentlichen Wahrnehmung steht die Handwerkskammer manchmal im Schatten des Schütting. Ihre Stimme werde aber gehört, sagt Kurzke, zum Beispiel bei der wöchentlichen Lagebesprechung mit dem Bürgermeister, der Wirtschaftssenatorin und dem Finanzsenator. Die Kammern verstünden sich auch keinesfalls als Konkurrenz. Eine Konkurrenz gebe es aber nicht, betont Kurzke. „Wir stehen nicht im Wettbewerb mit der Handelskammer oder der Arbeitnehmerkammer. Wir schauen gemeinsam, was für die Betriebe in Bremen und Bremerhaven gut ist."

Zur Sache

Corona-Hilfen der Handwerkskammer

In der Ausnahmesituation durch die Corona-Pandemie bietet auch die Handwerkskammer ihren Mitgliedern spezielle Hotlines an. Auch die Formulare für die finanziellen Hilfen aus den Landes- und Bundesprogramme sind auf der Internetseite www.hwk-bremen.de zu finden.