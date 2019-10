Der Unfall hat Auswirkungen auf den Öffentlichen Personennahverkehr. (Christian Walter)

Eine Straßenbahn der Linie 6 in Richtung Universität Bremen ist am Freitagvormittag mit einem Bus der Linie 27 in Richtung Huckelriede zusammengestoßen. Im Bereich der Unfallstelle stauen sich Busse und Bahnen. Ob bei dem Zusammenstoß Menschen verletzt worden sind, ist derzeit noch unklar.

Die Linie 6 ist auf Höhe Hauptbahnhof derzeit gesperrt, teilt die BSAG auf ihrer Internetseite mit. Die Umleitung führt über Flughafen bis Domsheide und weiter über die Haltestellen Sielwall, Am Dobben, Hauptbahnhof, Domsheide und dann wieder zurück zum Flughafen. Wie lange die Umleitungen andauern, ist noch unklar. (par/mmi)

+++Weitere Infos in Kürze+++