Seit Oktober gibt es in Bremer Arztpraxen die sogenannte Infektionssprechstunde. (Benjamin Ulmer /dpa)

Keine zentralisierten Fieberambulanzen, die für Patienten und Ärzte Wege bedeutet hätten, sondern tägliche sogenannte Infektsprechstunden in möglichst allen Bremer Hausarzt- und Kinderarztpraxen: Das ist die neue Linie. Schon früher hätten viele Praxen getrennte Sprechstunden für mutmaßlich infektiöse und für chronisch kranke Patienten angeboten, „zum 1. Oktober hat die Kassenärztliche Vereinigung Bremen (KVHB) eine Verpflichtung daraus gemacht“, sagt deren Sprecher Christoph Fox. Nicht erst in Corona-Zeiten sei es „eine logische Selbstverständlichkeit, die Patientenströme zu separieren“.

Laut Allgemeinmediziner Georg Kückelmann aus der Praxis der „Hemelinger Hausärzte“ sind es relativ viele Patienten. „Es wird mehr, es gibt ja auch mehr Infizierte.“ Beziffern lasse sich nicht, wie viele Menschen in die Infektsprechstunden kommen, aber: „Die Sprechstunde ist voll.“ Zwei Ärzte stehen insgesamt zweieinhalb Stunden bereit. „Das ist leistbar, aber eine große Anstrengung, wir sind alle längst am Anschlag.“ Jetzt kommt noch die Erkältungswelle dazu, wie immer zu dieser Jahreszeit. „Und dann gibt es alle zwei Tage noch Vorschriften, Laborzettel, Diagnoseziffern, Abstrichvorgaben. Da steckt wenig Konzept vom Bund dahinter, und es ist mit viel Arbeit verbunden.“

Mehr zum Thema Sprechstunde für Infektionspatienten Hausärzte gegen Infektionssprechstunde Der Bremer Hausärzteverband kritisiert den Plan der Kassenärztlichen Vereinigung Bremen, eine ... mehr »

Christoph Fox pflichtet dem bei: „Erkältungszeit, Grippeschutzimpfung, Corona und ständig neue Regeln – die Hausarztpraxen haben es dieser Tage schwer.“ Mitte des Monats habe die KVHB unter den rund 300 dies betreffenden Praxen mit 550 Ärztinnen und Ärzten in Bremen und Bremerhaven Schutzausrüstung aus Beständen des Landes verteilen können. Schutzanzüge, FFP2-Masken und Mund-Nase-Schutze für rund 450.000 Euro. „Wir sind aktuell ganz gut ausgestattet, aber wir wissen nicht, was in den nächsten zwei, drei Monaten passiert.“

Kückelmann findet das „vorbildlich“. Ein Teil der Reserve ist bei den „Hemelinger Hausärzten“ gelandet. Der Mediziner empfängt seine Patienten zur Infektsprechstunde in voller Montur – plus Handschuhe und Schutzbrille. Sie warten im Freien und werden nacheinander hereingebeten. Für das Personal sei am Empfangstresen ein einfacher Mund-Nase-Schutz Pflicht, die Medizinischen Fachangestellen (MFA) werden durch eine Glasscheibe geschützt. „Das war, nebenbei gesagt, immerhin auch ein Invest von 1800 Euro“, sagt Kückelmann. Wer „patientennahe Verrichtungen“ zu erledigen habe, trage FFP2-Masken, und die Abstandsregeln würden eingehalten. „Das geht bei uns zum Glück ganz gut, weil wir Platz haben.“

Separieren, angucken und möglichst schnell wieder raus

„Bei uns ist es wie bei den meisten, wir bekommen nur eine zeitliche Trennung der Sprechstunden hin“, sagt Maya Trapp, Hausärztin in einer Findorffer Gemeinschaftspraxis. „Wir können nicht alles umbauen wegen der Epidemie. Separieren, angucken und möglichst schnell wieder raus – das funktioniert ganz gut.“ Auch sie verzeichnet ein Patienten-Plus. Darunter seien viele, die „sonst einfach mal erkältet waren, deren Arbeitgeber sie nun aber nicht sehen will oder die selbst Angst vor Corona haben. Alle müssen gesehen und abgestrichen werden“. Auch ihre Praxis habe schon seit dem Frühjahr infektiöse von chronisch kranken Patienten getrennt. „Wir haben lange negative Corona-Abstriche gemacht, jetzt ist schon mal ein positiver dabei.“

Wer was wie managt, ist am Ende Sache jeder einzelnen Praxis. Ein Problem, das aber alle beschäftigten dürfte, beschreibt Maya Trapp: „Die Beratungsintensität ist gestiegen und führt zu sehr viel längeren Gesprächen. Deshalb sind wir telefonisch nur noch schwer zu erreichen.“ Der Gesprächsbedarf ist groß, das hat auch Kassenärzte-Sprecher Christoph Fox festgestellt: Die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes (116 117) sei zur „Corona-Hotline“ geworden – mit mehr als 6000 Anrufen monatlich allein im Land Bremen. Im März seien es mit 10 819 Anrufen drei Mal so viele wie im Vorjahresmonat gewesen. „Eigentlich sollten die Leute das Bürgertelefon, die 115, anrufen, die aber nicht immer erreichbar ist.“

Maya Trapps Mann, Stefan Trapp, ist Kinderarzt in einer Huchtinger Praxis. Er hat mitunter sogar „den Eindruck, dass der erste Rat, den Anrufer des Bürgertelefons bekommen, der ist, sich bei ihrem Arzt zu melden“. In der Gemeinschaftspraxis gibt es seit März eine Infektionssprechstunde. „Damit fahren wir gut.“ Auch Trapp spricht von einem „erhöhten Beratungsbedarf“ und davon, dass der Aufwand „enorm gestiegen“ sei. „Früher war die Tür offen, jetzt vergeben wir Termine, das Warten hat sich vor die Tür verlagert.“

Im Moment, sagt Stefan Trapp, seien es eher wenig Patienten für die Jahreszeit. Das könne am hohen Beratungsaufwand liegen, vielleicht hätten manche auch Sorge, in die Praxen zu kommen, und womöglich gebe es einfach weniger Infekte dank der Niesetikette. Schon seit dem Frühjahr dürfen die kleinen Patienten nur noch von einem einzigen Erwachsenen begleitet werden. Das ist für viele Eltern ein Einschnitt. Aber auch für die Kinder sind die Corona-Begleiterscheinungen kein Spaß. „Mehr noch als in anderen Bereichen verändert sich in der Pädiatrie vieles durch die Maske und die Verkleidung, die wir tragen müssen“, sagt Stefan Trapp. „Man kann nicht nonverbal kommunizieren, gerade mit kleinen Kindern kann das schwierig sein.“

Mehr zum Thema Corona-Pandemie Bremer Hausärzte schlagen Alarm Bremens Hausärzte fordern bessere Strukturen und einen verbindlichen Pandemie-Plan, um ohne größere ... mehr »

„Die Versorgung sowohl der ersten wie auch jetzt der zweiten Welle der Corona-Pandemie erfolgt zu 85 Prozent in der Bremer Hausarztpraxen“, sagt Hans-Michael Mühlenfeld. Der Vorsitzende des Bremer Hausärzteverbandes verlangt ein „Ende der vermeidbaren Mehrbelastungen“ und hat dem Senat einen Forderungskatalog übermittelt: Dabei geht es um Honorarausgleich für erhöhten Aufwand in den Praxen und darum, dass es „weniger, aber klare Ansagen zum Bevölkerungsschutz“ geben müsse und die Hausärzte grundsätzlich und frühzeitig in Entscheidungsprozesse zur Pandemiebekämpfung eingebunden werden wollen. Telefonische Krankschreibungen sollten für 14 Tage möglich sein.

Zur Sache

Hausärzte fordern Unterstützung

„Die Versorgung sowohl der ersten wie auch jetzt der zweiten Welle der Corona-Pandemie erfolgt zu 85 Prozent in der Bremer Hausarztpraxen“, sagt Hans-Michael Mühlenfeld. Der Vorsitzende des Bremer Hausärzteverbandes verlangt ein „Ende der vermeidbaren Mehrbelastungen“ und hat dem Senat einen Forderungskatalog übermittelt: Dabei geht es um Honorarausgleich für erhöhten Aufwand in den Praxen und darum, dass es „weniger, aber klare Ansagen zum Bevölkerungsschutz“ geben müsse und die Hausärzte grundsätzlich und frühzeitig in Entscheidungsprozesse zur Pandemiebekämpfung eingebunden werden wollen. Unter anderem solle es auch künftig kostenlose Schutzausrüstung geben, Schnelltests für Praxismitarbeiter und Heimbewohner und Abstrichstellen für Menschen ohne Symptome. Telefonische Krankschreibungen sollten für 14 Tage möglich sein.