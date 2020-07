Streit um den Etat 2020: Bremen wird künftig so viel Geld wie noch nie für Bildung ausgeben, nämlich mehr als eine Milliarde Euro. Der Opposition ist das aber noch nicht genug. (Mohssen Assanimoghaddam /dpa)

Zahlen, Zahlen, Zahlen: Um nichts anderes geht es an diesem Mittwoch in der Bürgerschaft. Die haushaltslose Zeit soll am Abend vorbei sein, die Koalition aus SPD, Grünen und Linken den Etat für das laufende Jahr beschließen. Der Haushalt für 2021 wird im Herbst folgen. Insgesamt 4,7 Milliarden Euro für das Bundesland und drei Milliarden Euro für die Stadt Bremen liegen für 2020 im Topf – aufgrund von sich überschneidenden Kosten in einigen Bereichen liegt das Gesamtvolumen nach alter Rechnungsweise, als Stadt und Land jeweils zusammen ausgewiesen wurden, aber „nur“ bei rund 6,2 Milliarden Euro.

Hinzu kommt der Bremen-Fonds, die Kredite für Corona-Hilfen, in Höhe von 1,2 Milliarden Euro. Ob dieser Sondertopf ausreicht, ist noch nicht abzusehen. Was hingegen absehbar ist: CDU und FDP werden den Plänen der Koalition nicht zustimmen. Beide Oppositionsfraktionen haben Gegenentwürfe vorgelegt. Sie kritisieren eine falsche Schwerpunktsetzung von Rot-Grün-Rot an vielen Stellen, besonders in den Bereichen Bildung und wirtschaftliche Investitionen.

Bildung: Mit erstmals mehr als einer Milliarde Euro ist der Einzeletat für Bildung und Kinder derjenige, der am stärksten wächst. Für 2020 sind 1,154 Milliarden Euro eingeplant, also rund 205 Millionen Euro mehr als 2019 (rund 949 Millionen Euro). Geplant ist für die Jahre 2020 und 2021 außerdem eine Sonderrücklage in Höhe von 40 Millionen Euro für mögliche kurzfristig nötige Schul- und Kita-Bauten, sie wird allerdings nicht dem Haushalt zugerechnet.

Investieren wollen SPD, Grüne und Linke das Geld in den Ausbau von Schulen und Kitas, zusätzliche Lehrer, Erzieher und Sozialarbeiter. Vor allem Schulen und Kitas in benachteiligten Quartieren sollen profitieren, denn, wie es Bildungssenatorin Claudia Bogedan sagt: „Ungleiches muss ungleich behandelt werden.“

Lediglich der Status quo gesichert

CDU und FDP halten die finanzielle Ausstattung des erklärten Regierungs-Schwerpunkts trotz der Steigerung für unzureichend. Damit sei lediglich der Status quo gesichert, kritisierte CDU-Landeschef Carsten Meyer-Heder. Die Christdemokraten fordern unter anderem, für Neubau und Sanierung von Schulen die 60 Millionen Euro zu nutzen, die frei werden, wenn der Bund künftig die Kosten für Unterkünfte für Hartz-IV-Empfänger übernimmt.

Außerdem sollten ihrer Ansicht nach noch in diesem Jahr 300 über die Planungen des Senats hinausgehende Lehrerstellen geschaffen werden, bezahlt aus rund 40 Millionen Euro Steuerüberschüssen aus dem Jahr 2019. Die FDP würde die von Rot-Grün-Rot für Klimaprojekte in 2020 und 2021 gedachten insgesamt 30 Millionen Euro in eine „Bildungs-Offensive“ fließen lassen und damit vor allem die digitale Ausstattung in Schulen finanzieren.

Wirtschaft/Investitionen: Der öffentliche Nahverkehr, Umweltschutzprojekte wie die Förderung der Entwicklung von Grünem Wasserstoff und die Lebensqualität in den Quartieren sollen nach den rot-grün-roten Plänen von dem neuen Haushalt profitieren. Auch in die Hafeninfrastruktur in Bremerhaven soll investiert werden: So sind zum Beispiel für den Neubau der Columbuskaje rund 78 Millionen Euro eingeplant. Das Budget der Wirtschaftsförderung Bremen (WFB) soll allerdings nicht wachsen, obwohl das Wirtschaftsressort ihren Bedarf spätestens ab 2021 auf zwölf Millionen Euro statt der bisherigen rund 6,3 Millionen Euro schätzt.

Die Opposition kritisiert eine aus ihrer Sicht verfehlte Investitionspolitik der Regierungskoalition. Sie sei „vollends gescheitert“, Grundlagen für Wachstum zu schaffen, sagte CDU-Finanzexperte Jens Eckhoff. Dass keine neuen Gewerbegebiete ausgewiesen werden sollen, halten sowohl CDU als auch FDP für einen Fehler. Die Liberalen würden hierfür 13 Millionen Euro veranschlagen, finanziert aus zu hoch angesetzten Zinsen. Die CDU fordert, die Rücklagen für den Offshore-Terminal in Bremerhaven (120 Millionen Euro) zu einem Teil für nachhaltige Strukturprojekte im Lune-Delta zu verwenden. Beide Fraktionen kritisieren zudem, dass der Wissenschaftsplan 2025 nur bis 2023 finanziert sei.