Aus Sicht der Entsorger tabu: die parallele Nutzung von gelbem Sack und gelber Tonne – die nur schwer zu bekommen ist. (Marijan Murat /dpa)

Beim gelben Sack sehen einige inzwischen rot. Das zeigen Reaktionen von Leserinnen und Lesern auf die Berichterstattung über die Sammlung von Verpackungsmüll in Bremen. Aus allen Teilen der Stadt haben die Redaktion verärgerte Kommentare dazu erreicht, wie schwierig es ist, eine gelbe Tonne statt der Sammelsäcke zu bekommen. Am meisten sind Bremerinnen und Bremer aber darüber erbost, dass sie für die Bereitstellung einer Tonne bezahlen und zuvor noch belegen sollen, dass ihr Haushalt auch groß genug ist, sie vollzubekommen.

Seit Anfang 2018 ist die Rohstoffmanagement GmbH aus Eltville am Rhein (RMG) im Auftrag der Bellandvision GmbH in Pegnitz als Entsorger der Verkaufsverpackungen im Geschäft. RMG ist „verantwortlich für die Sammlung von gelben Säcken und die Abfuhr von Tonnen sowie für die Auslieferung der gelben Säcke und gelben Tonnen in der Stadtgemeinde Bremen“. Niemand könnte das zuverlässiger bestätigen als die Bremer Stadtreinigung (DBS), Anstalt öffentlichen Rechts, und als kommunaler Vertragspartner der privaten Sammler ebenfalls seit 2018 im Geschäft.

Mehr zum Thema Erschwerter Wechsel zum Sammelbehälter Verwerter geizt mit gelben Tonnen für Bremer Wertstoffsammler RMG macht es Bremern nicht leicht, an eine gelbe Tonne zu kommen: Mal heißt es, ... mehr »

In einer sogenannten Abstimmungsvereinbarung mit den dualen „Systembetreibern“ sind alle Details geregelt. Demnach gehört vieles, was die Bremer gegen die Firma aufbringt, auf den Müllberg der Missverständnisse.

So ist es nach Angaben der Stadtreinigung zwar in Ordnung und „in Anlehnung an die kommunalen Entsorgungssysteme (Restmüll, Bioabfall und Papiertonne)“ geübte Praxis, dass eine gelbe Tonne nur über den Grundstückseigentümer, nicht aber über Mieter bestellt werden kann. „Von RMG müssen Bestellungen bearbeitet und Gefäße ausgeliefert werden“, sobald sich der Grundstückseigentümer legitimiert hat. Anhand welcher Dokumente der Nachweis zu erbringen ist, sei nicht geregelt, teilt DBS-Sprecherin Antje von Horn mit. Das Sammelunternehmen hatte beispielsweise Grundbuchauszüge als Nachweis verlangt, was die Antragsteller für übertrieben hielten.

RMG will sich an vertragliche Pflichten halten

Dem WESER-KURIER hatte RMG zwar bestätigt, dass die Entscheidung, „welches Sammelsystem (Tonne oder Säcke) eingesetzt werden soll“, von den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern und dem dualen System gemeinsam getroffen werde. „Bei den Vorgaben zur Bestellung halten wir uns an die vertraglichen Pflichten.“

Sabine Blode aus Oslebshausen hatte die Auskunft bekommen, man könne ihrem Zwei-Personen-Haushalt keine gelbe Tonne zur Verfügung stellen, da ihr Bedarf zu niedrig sei. Solche Bescheide dürfte es eigentlich nicht geben, denn DBS-Sprecherin Antje von Horn versichert: „Eine Beschränkung der Tonnennutzung auf bestimmte Haushaltsgrößen ist nicht Bestandteil der Abstimmungsvereinbarung.“ Demnach könnten in der Stadtgemeinde Bremen „wahlweise gelbe Säcke oder Tonnen (120, 240 und 1100 Liter) für die Entsorgung von Leichtverpackungen genutzt werden“.

Mehr zum Thema Kommentar über den Gelben Sack Für die Tonne Der Gelbe-Sack-Sammler RMG macht Bremern, die auf die Gelbe Tonne umsteigen wollen, das Leben ... mehr »

Die Wirklichkeit sieht für viele Bremerinnen und Bremer anders aus – weil sie wie Sabine Blode angeblich nicht genug Verpackungsmüll verursachen, um eine Tonne zu füllen. „Komisch“, kommentiert das eine Leserin, „wo man doch so viele Säcke rausstellen darf, wie man möchte.“ Inzwischen hat sich auch die CDU-Bürgerschaftsfraktion der Sache angenommen und Gelbe-Tonnen-Anfragen an den Senat gestartet.

Viele wünschen sich die Tonne, weil Nagetiere und Krähen sich oft über die leichten Säcke hermachen. RMG wirbt bei Antragsstellern dennoch unverdrossen für Säcke – und knausert mit Tonnen. Das hat nach Ansicht von Rainer Frense aus der Neustadt vor allem einen Grund: Kostenersparnis. „Überall, wo gelbe Tonnen sind, dauert es doppelt so lange wie bei Säcken. Man muss die Tonnen holen, sie in den Wagen einhängen und wieder zurückstellen.“ Er hat sich das in der Gastfeldstraße genau angesehen. „Betriebswirtschaftlich“ sei die Werbung für die Säcke nachvollziehbar, meint Rainer Frense. „Aber die Mitarbeiter machen einen wirklich harten Job und stehen gewaltig unter Stress.“

Auskunft wird verweigert

Beim RMG-Vorgänger Nehlsen seien die Säckesammler zu zweit gewesen, „jetzt ist ein junger Mann im Dauerlauf unterwegs, als wäre jemand mit der Peitsche hinter ihm her“. Fragen an das Rohstoffmanagement-Unternehmen nach Details seiner betrieblichen Praxis sind wenig ergiebig. Schon die vom WESER-KURIER erbetene Auskunft über die Zahl gelber Tonnen in Bremen wurde verweigert. Mit Hinweis auf das Geschäftsgeheimnis.

Aber auch wer eine Tonne hat, muss nicht wunschlos glücklich sein: Wilfried Hirdlers Mieter in Hastedt hatten ein 15 Jahre altes Exemplar. Das war, wie er sagt, beim Entleeren beschädigt worden. Erst einmal haben die Nutzer die Tonne selbst repariert. „Beim zweiten Mal war der Deckel dann aber ganz ab“, sagt Wilfried Hirdler. Er bat um Austausch und erhielt die Auskunft, er könne für 57,76 Euro eine neue Tonne kaufen.

Mehr zum Thema Viele Bürger wollen größere Verpackungstonne Gelber Sack: Mitnahme die letzte Ausnahme Seit Jahresbeginn ersetzt im Landkreis Diepholz die gelbe Tonne den gelben Sack. 22.000 Haushalte ... mehr »

RMG habe ihm erklärt, er sei schadenersatzpflichtig. „Das steht eindeutig nicht in dem Vertrag“, wehrte sich der Hastedter. Daraufhin teilte RMG ihm mit, die Tonne werde „zum nächstmöglichen Termin“ ausgetauscht. Zweieinhalb Monate später war sie da. „Die Firma ist unmöglich“, findet Wilfried Hirdler. Die Auffassung teilt WESER-KURIER-Leser Gilbert Hauptstock: „Ich versuche schon über ein halbes Jahr, eine gelbe Tonne zu bekommen.“ Andere, die eine hatten, vermissen ihr Gefäß seit Kurzem: Mindestens zwei Haushalten wurden die Tonnen gestohlen, sogar eine „noch volle“. Haftungsfragen bei Verlust oder Beschädigung seien nicht geregelt in der Abstimmungsvereinbarung, sagt Antje von Horn.

Davon, dass die Bremer Stadtreinigung nun verstärkt auf die Einhaltung des Kontrakts durch Bellandvision und deren Partner RMG dringen würde, um Bremer Interessen zu verteidigen, ist keine Rede. Klar ist hingegen, wann die Ausschreibungsfrist für die dualen Systeme endet. „Die Erfassungsleistung“ für die Stadt Bremen wird nach drei Jahren „zum Jahr 2021 neu vergeben“, teilt die Assistenz der Bellandvision-Geschäftsführung mit. Dies werde „voraussichtlich nicht mehr unter der Regie von Bellandvision geschehen, da die Gebiete neu zugelost werden“.