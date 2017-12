Der Doppelhaushalt war den ganzen Tag Thema in der Bremischen Bürgerschaft. (dpa)

Die Bremische Bürgerschaft hat am Mittwoch den Haushalt für die kommenden beiden Jahre beschlossen. 5,4 Milliarden Euro in 2018 und 5,5 Milliarden in 2019 wollen die Stadt und das Land Bremen in den kommenden beiden Jahren ausgeben. Personalkosten machen allein rund 1,4 Millionen Euro des Haushalts aus. Ein großer Teil des Haushalts fließt auch in staatliche Sozialleistungen für Menschen in Bremen: Mehr als eine Milliarde Euro sind dafür veranschlagt. Seit 2010 haben sich Bremens Ausgaben für Sozialleistungen damit fast verdoppelt, darauf wies die Linke hin.

Den größten Zuwachs an Mitteln in den kommenden beiden Jahren kann das Ressort Kinder und Bildung verzeichnen: Dort will die rot-grüne Landesregierung 2018 rund 103 Millionen Euro zusätzlich und 2019 mehr als 121 Millionen Euro zusätzlich investieren. Der Großteil dieser zusätzlichen Bildungsmittel – 61 Millionen Euro in 2018 und mehr als 67 Millionen Euro in 2018 – soll in Personal und Sachmittel für neue Kita-Gruppen fließen. Ein großer Teil des Zuschlags für Bildung fließt zudem in zusätzliche Lehrerstellen.

Zahl der Referendare aufgestockt

Im Februar soll außerdem die Zahl der Referendare auf mehr als 600 aufgestockt werden, die Zahl der zukünftigen Lehrkräfte, die Bremen ausbildet, steigt damit um mehr als 50. Zu hören ist außerdem, dass die Bremer Bildungsbehörde auch über die geplanten 600 Plätze hinaus Bewerbern für ein Referendariat Zusagen erteilt haben soll. Für den Bau neuer Schulen und Kitas sind die Ausgaben in 2018 und 2019 noch nicht so groß, wie sie sein könnten. Der Grund: Beim Bau der dringend benötigten Gebäude ist man noch nicht soweit, dass Gelder fließen können. Derzeit sind vor allem Mittel für die Planung von Gebäuden und nur zum Teil für die Umsetzung veranschlagt.

Weitere Schwerpunkte im Haushalt will die rot-grüne Landesregierung durch zusätzliche Mittel für Sicherheit und Sauberkeit setzen. Dafür stehen pro Jahr jeweils 15 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung. Es sollen insgesamt 120 neue Stellen entstehen. Geschaffen wird unter anderem ein neuer Ordnungsdienst. Mehr Geld gibt es auch für die Pflege öffentlicher Grünflächen und für mehr Papierkörbe in der Stadt.

Im Bereich innere Sicherheit fließen mehr Mittel in eine bessere Ausrüstung der Polizei, geschaffen werden zudem 16 zusätzliche Stellen beim Verfassungsschutz und zwölf zusätzliche Stellen für Staatsanwaltschaft und Gerichte. Für eine stärkere Digitalisierung der Verwaltung – zum Beispiel durch elektronische Rechnungen, bei der Daten automatisiert übertragen werden – und für besseren Bürgerservice sind pro Jahr 20 Millionen Euro veranschlagt.

Wohnheime für Auszubildende und Studierende

Zudem haben die rot-grünen Bürgerschaftsfraktionen zuletzt ein Paket zum Wohnungsbau vorgestellt, das ebenfalls ein Volumen von 15 Millionen Euro pro Jahr umfasst. Die Hauptpunkte des Pakets sind, dass Bremen 40 Millionen Euro zusätzlich in ein drittes Wohnungsbauprogramm investiert. Zudem sollen in verschiedenen Stadtteilen mindestens sechs Wohnheime für Auszubildende und Studierende entstehen.

Um nicht nur mehr Geld auszugeben, sondern auch mehr einzunehmen, hat die rot-grüne Landesregierung einerseits die Gewerbesteuer erhöht und andererseits die Form der Tourismusabgabe verändert. Für die City-Tax mussten Hotelgäste bisher Pauschalbeträge entrichten, nun wird umgestellt auf eine prozentuale Abgabe von fünf Prozent des Netto-Übernachtungspreises. Auch von dieser Veränderung bei der City-Tax, die ebenfalls am Mittwoch vom Parlament beschlossen wurde, erhofft sich Rot-Grün zusätzliche Einnahmen.

Die kommenden beiden Jahre sind die letzten Jahre, bevor die Schuldenbremse greift – die Länder haben sich verpflichtet, ab 2020 keine neuen Schulden mehr zu machen. 2018 will Bremen noch zwei Millionen Euro neue Kredite aufnehmen, 2019 soll es keine neuen Schulden geben.

Wie viel Geld Bremen künftig konkret im Vergleich zum laufenden Jahr ausgibt, ist unklar, denn es lässt sich noch nicht beziffern, wie viel Geld Bremen 2017 real ausgibt. Die Finanzbehörde will Anfang 2018 Bilanz ziehen. Absehbar ist aber laut Behörde schon jetzt, dass Bremen weniger Geld ausgeben wird als geplant. Die Hauptgründe dafür: Zum einen kamen zuletzt weniger Flüchtlinge nach Bremen als angenommen, zum anderen waren die Steuereinnahmen höher als erwartet.