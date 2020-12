Die Hörsäle der Bremer Uni sind schon länger verwaist, jetzt sollen auch die letzten Lehrveranstaltungen ins Digitale verlagert werden. (Frank Thomas Koch)

Auch Bremens Hochschulen schalten um auf Lockdown. Die Lehre an allen Hochschulen soll ausschließlich auf digitalem Weg erfolgen, bis die Neuinfektionen so weit gesunken sind, dass eine Kontaktverfolgung durch die Gesundheitsämter wieder möglich ist. Das haben Wissenschafts-Staatsrat Tim Cordßen und die Hochschul-Rektorate bei einer Video-Konferenz am Montag festgelegt. Die Regelung soll fürs Erste von diesem Mittwoch an bis zum 10. Januar gelten.

Homeoffice für Hochschul-Beschäftigte

Die Regelung gelte auch für Erstsemester-Angebote und Laborpraktika, die zuletzt noch in Präsenz stattfinden durften, heißt es in einem Schreiben der Wissenschaftsbehörde, das die Beschlüsse zusammenfasst. Nur für Härtefälle unter den Studierenden solle es Ausnahmen geben können, wenn zum Beispiel der fehlende Zugang zu Laboren zu individuellen erheblichen Nachteilen im weiteren Studienverlauf führen würde. Bis zum 10. Januar soll es zudem für Hochschul-Beschäftigte wo immer möglich flächendeckend Homeoffice geben.

Auch die Standorte der Staats- und Universitätsbibliothek und die gastronomischen Angebote des Studierendenwerks werden bis zum 10. Januar geschlossen. Die Universität hatte bereits am Freitag entschieden, bis zum 10. Januar ausschließlich digitale Lehrveranstaltungen anzubieten. Zuvor war an der Hochschule Bremen und an der Universität in diesem Semester ohnehin fast die komplette Lehre auf Online umgestellt worden. Auf dem Gelände und in den Gebäuden der Hochschulen gilt weiterhin ab dem Betreten Maskenpflicht.