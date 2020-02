Antonio Loprieno ist Präsident der Jacobs University. Er erklärt, dass die Mitarbeiter jeden Morgen über die aktuelle Lage informiert werden. Knapp fünf Prozent der Studierenden der privaten Hochschule in Grohn kommen aus China. (Christian Kosak)

Auch im Wissenschaftsbetrieb sorgt das Coronavirus für Sand im Getriebe. Universität und Hochschule Bremen wie auch die Fachhochschule Bremerhaven hatten bereits vorige Woche verfügt, dass Dienstreisen nach China bis auf Weiteres nicht mehr genehmigt werden. Lehrende, die Gäste für Workshops, Konferenzen und Ähnliches erwarten, wurden gebeten, diese Termine ebenfalls zu verschieben. Die Hochschulen reagierten damit auf die offiziellen Reiseempfehlungen des Auswärtigen Amtes. Inzwischen wurden diese Verfügungen auf alle vom Robert-

Koch-Institut als Risikogebiete bezeichneten Regionen ausgeweitet.

Damit fallen auch eventuell geplante Reisen nach Norditalien oder Südkorea erst mal aus. Ob das allerdings tatsächlich bereits zu Absagen von Arbeitstreffen oder Konferenzteilnahmen geführt hat, können die Pressestellen nicht sagen. „Alle Planungen finden in den jeweiligen Fakultäten statt. Da gibt es keinen zentralen Überblick“, erläutert Ulrich Berlin, Sprecher der Hochschule Bremen. Ähnliches ist von der Universität zu hören. Man gehe aber davon aus, dass es künftig Auswirkungen auf internationale Tagungen geben wird, teilt die Pressestelle mit.

Nur Cornelia Driesen, Sprecherin der Fachhochschule Bremerhaven, kann bestätigen, dass es bislang noch keine praktischen Konsequenzen gab. „Aktuell befinden wir uns außerdem noch in der vorlesungsfreien Zeit. Wir wissen daher nicht, ob Studierende möglicherweise aufgrund von jetzt beendeten Besuchen in Norditalien neu betroffen sind.“ In der Lehre sind die Auswirkungen aber schon jetzt keine Theorie mehr. Bereits Ende Januar hatte die Hochschule Bremen 23 ihrer Studierenden empfohlen, den Heimweg aus China anzutreten. Sie hatten sich im Rahmen eines Austauschprogramms dort aufgehalten. Sechs von ihnen haben ihren Aufenthalt inzwischen abgebrochen.

Unklar ob und wann ein China-Aufenthalt fortgesetzt wird

Drei weitere befinden sich ebenfalls wieder in Deutschland, haben aber noch nicht entschieden, ob und wann sie ihren China-Aufenthalt fortsetzen werden. Das International Office der Hochschule Bremen weiß außerdem von zwei Austauschstudierenden aus Hongkong für das Sommersemester, deren Besuch derzeit noch offen ist. In der Fachhochschule Bremerhaven gibt es zudem Gaststudentinnen aus den betroffenen Regionen, die bereits länger in Deutschland sind und sich jetzt um ihre Familien zu Hause sorgen.

Deutlich stärker berührt ist die private Jacobs University in Grohn. Derzeit kommen nach Zahlen der Uni knapp fünf Prozent der Studenten aus China. Zudem lassen chinesische Unternehmen Mitarbeiter auf dem Campus schulen. Laut Uni-Präsident Antonio Loprieno werden die Mitarbeiter jeden Morgen über die aktuelle Lage informiert. Neben Hygienetipps würden auch Atemschutzmasken zur Verfügung gestellt, sagt Uni-Sprecher Heiko Lammers. Außerdem habe man die Möglichkeit geschaffen, dass sich Studierende vom Betriebsarzt in einem Behandlungsraum auf dem Campus untersuchen lassen können. „Die studentische Community reagiert auf den Ausbruch der Epidemie aber sehr entspannt“, berichtet Loprieno. Nur eine Studierende habe sich bislang einer Untersuchung unterzogen, weil sie im Januar aus China zurückgekommen ist.