Keine Gäste wegen Corona hat das neue Hotel "the niu" am Bremer Flughafen. (Christina Kuhaupt)

Im Foyer steht ein Kicker, der auf Spieler wartet, auf Gäste, die sich die Zeit vertreiben und mit mehr oder weniger Geschick den harten Ball übers Feld treiben. Das macht immer ordentlich Lärm, zumal, wenn jedes Tor lauthals bejubelt wird. Doch jetzt ist es still, sehr still. Der Kicker wird nicht benutzt, seit vielen Wochen schon. Es hängt eine Tafel dran, die mit Kreide beschriftet ist: „Je länger das Spiel dauert, desto weniger Zeit bleibt.“

Das ist wahr, aber anders als gedacht, denn heute ist es ja so: Je länger Corona dauert, desto weniger Zeit bleibt, um einen Betrieb, der wegen der Virus-Krise schließen musste, wieder in die Spur zu bringen. Das trifft vor allem auf das brutal gebeutelte Gastgewerbe zu, auf Hotels, Bars, Restaurants und Cafés. In einem Fall ist die Situation geradezu bizarr. Dort nämlich, wo der Kicker steht und niemand da ist, der die Stangen bewegt. Das Spielgerät gehört zu einem Hotel, das gerade erst geöffnet hatte und gleich wieder zu war. Verrückte Sache, und richtig blöd.

153 Zimmer

Das Hotel am Flughafen heißt the niu und gehört zur Novum-Kette, die in Bremen zwei weitere Häuser betreibt. Planung und Bau des Gebäudes mit seinen 153 Zimmern haben fast fünf Jahre gedauert. Investor ist das Unternehmen des ehemaligen Handelskammer-Präses Lutz H. Peper. Es hat 14 Millionen Euro in das Projekt gesteckt; das erste Mal in der Firmengeschichte, dass ein Hotel gebaut wurde. Der Vorlauf war kompliziert, weil auf der Ecke von Hanna-Kunath-Straße und Henrich-Focke-Straße noch kein Baurecht existierte. Außerdem wollte die Stadt das Grundstück in ihrem Eigentum behalten, weshalb ein Erbpachtvertrag geschlossen werden musste. Das sind lange Verhandlungen, für Peper und Söhne in jeder Hinsicht Neuland.

Mit Novum war der Pächter des Hotels gefunden, alles schien gut. Ende Januar wurde eröffnet, mit einer Auslastung, die nach Angaben des Betreibers auf 60 Prozent hochschnellte, was ein sehr guter Wert ist. Doch dann kam der Lockdown. Corona hat den Start kaputt gemacht.

Lars Schwarze, der Hotelmanager, zeigt sein Lieblingszimmer. Der Blick aus dem Fenster geht geradewegs auf das Rollfeld des Flughafens. Doch viel zu sehen gibt es zurzeit nicht – das Neuenlander Feld liegt wie tot da. (Christina Kuhaupt)

Jetzt wirkt das Hotel wie ein Geschenk, das nicht ausgepackt ist. Ein Eindruck, der durch die Fassade verstärkt wird. Die Planer vom Bremer Büro Westphal Architekten haben sich zusammen mit dem Investor für eine Loch-Blech-Optik entschieden. „Nur ja kein Backstein!“, hatten die Pepers gesagt. Davon gebe es am Flughafen schon genug, vielleicht sogar zu viel. „Das Haus soll einen Neuanfang markieren, Modernität“, sagt Jost Westphal. Fliegen und Leichtigkeit fallen ihm als Assoziationen ein, und just in diesem Moment landet auf dem Flughafen eine Maschine, was zurzeit eher selten vorkommt. Wenn die Sonne auf die Fassade scheint, spielt das Licht Verstecken. Die Blechplatten sind modelliert, sie springen vor und zurück, knicken ab oder wölben sich. Licht und Schatten. Lebendigkeit.

Westphal hat an der Stelle mehr getan als nur das Gebäude zu entwerfen. Er ist für den städtebaulichen Rahmenplan verantwortlich, der locker das Zehnfache des Areals umfasst, das jetzt bebaut wurde. „Ursprünglich war vorgesehen, hier ausschließlich Großgewerbe anzusiedeln“, erklärt der Architekt. Nach den Skizzen, die er zeigt, soll es nun zu beiden Seiten und nahtlos an das Hotel anschließend weitere Häuser mit unterschiedlichen Nutzungen geben. Ziel ist, die Airportstadt als urbanes Quartier zu entwickeln. Dort, wo annähernd 20.000 Menschen arbeiten, sollen sie sich auch gerne aufhalten. Noch aber fehlen die Investoren. Gerade nicht die beste Zeit, sich ins Wagnis zu stürzen.

Handbemalte Wände mit exotischen Pflanzen

Hinein ins Hotel, der Direktor hat aufgemacht. Lars Schwarze, ein Mann von 37 Jahren, der das erste Mal in seiner Karriere ein Haus führt. Er zeigt die Lobby mit dem Kicker, den Empfang, der zugleich eine Bar ist, den Frühstücksraum, die Plätze, an denen gearbeitet werden kann, Prinzip Coworking. Alles sehr hip und cool, aber auch mit einer träumerischen, fantastischen Note, die ein Gefühl von Südsee vermitteln soll. Die Wände sind handbemalt, mit großen Blättern von exotischen Pflanzen. An den Decken hängen Orang-Utans, Papageien, Affen und Kolibris. Die Stühle und Lampen sind aus Bambus oder sehen jedenfalls so aus. Wie bei einer Motto-Party, nur dass keine Musik spielt – hat sie bei Robinson Crusoe, an den sich das Hotel thematisch anlehnt, aber auch nicht. Allein auf der Insel, allein im Hotel – Crusoe und Schwarze teilen ein Schicksal.

Der Direktor öffnet eines der Zimmer. Vom Bett aus kann man aufs Rollfeld des Flughafens blicken. Tolle Aussicht. Das Neuenlander Feld im Glanz der Sonne, es liegt wie tot da, kein Betrieb. Schwarze strahlt trotzdem, sein Lieblingszimmer – dieser Blick! Überhaupt ist er ein Mann, der sich von der Krise nicht ins Bockshorn jagen lässt. Wird schon, irgendwie.

Mehr zum Thema Wegen Corona-Einschränkungen Bremer Gastronomie und Hotellerie fürchten Pleitewelle Die Angst vor einer Pleitewelle in Folge der Corona-Krise geht in der Hotellerie und Gastronomie ... mehr »

„Der Start war gut, nicht nur wegen der Belegung“, sagt Schwarze. Die Gäste hätten das Haus in den entsprechenden Portalen sehr positiv bewertet: „Das Produkt insgesamt, die Freundlichkeit, die Ausstattung.“ Die Notengeber waren zumeist junge Leute, die es mögen, sofort geduzt zu werden. „Das ist unser Prinzip, meine Mitarbeiter bieten sich als Kumpel an“, erklärt der Direktor, der sich selbst wohl nie so bezeichnen würde. Sagen wir so: Er ist der Oberkumpel.

Das zweite Zimmer ist deutlich größer. Es hat 40 Quadratmeter, liegt über Eck und bekommt wegen der großen Fenster viel Licht. Ganz okay, aber irgendwas fehlt. Das Zimmer wirkt trotz des mottogesteuerten Affen in der Ecke ein wenig nüchtern. Schwarze sieht das auch so: „Auf den Fußboden gehört ein Läufer.“ Sie lernen noch, es muss sich zusammenruckeln. In den Bädern zum Beispiel, das haben Gäste moniert, gibt es nicht genügend Handtuchhalter. „Das rüsten wir nach.“

Für die Duschwände haben sie sich in dem Zimmer etwas einfallen lassen. Lauter Striche an den Wänden, Fünfer-Pakete, vier senkrecht, einer waagerecht. So hat Robinso Crusoe die Zeit erfasst, die Tage, die für ihn auf der einsamen Insel vergangen sind, bis die Rettung kam. Schwarze und seinem Team, das in Kurzarbeit gegangen ist, sind in der gleichen Situation. Sie müssen warten, keiner weiß, wie lange.