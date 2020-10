Weil Bremen wegen erhöhter Corona-Infektionszahlen aktuell als Risikogebiet gilt, gelten auch neue Regeln für die Gastronomie und Hotellerie. (Anna Zacharias)

Der Geschäftsführer des Hotels Munte am Stadtwald hat alle Mühe, an sich zu halten. Seit Bremen als Corona-Risikogebiet eingestuft ist, gingen „Stornierungen ohne Ende“ ein, schimpft Detlef Pauls, die Situation sei „katastrophal“. Besonders schlecht zu sprechen ist der Hotelier auf die Politik. „Die Verantwortlichen brüten ständig was Neues aus, ohne an die Konsequenzen zu denken.“ Für Pauls ist klar: Es handelt sich um „reinen Aktionismus“ auf Kosten von Gastronomie und Hotellerie. „Ich bin entsetzt, wie man unsere Branche öffentlich opfert.“

Eigentlich müsste sich die Politik um ganz andere Akteure kümmern, meint Pauls. Vor allem um Tanz- und Party-Events im öffentlichen oder halböffentlichen Raum. Oder um freikirchliche Gemeinden, die unter Missachtung von Abstands- und Hygieneregeln zusammenkämen. Von solchen Menschenansammlungen gehe nachweislich eine viel größere Infektionsgefahr aus als vom Gaststätten- und Hotelgewerbe. „Erst einmal müssen doch die wirklichen Verursacher belangt werden“, sagt Pauls.

Als Beispiel nennt er das Hochzeitsfest in Gröpelingen, das kürzlich in die Schlagzeilen geriet, weil sich in der Halle deutlich mehr Gäste aufhielten als erlaubt. In seinen Augen wäre es höchste Zeit, den schon mehrfach auffällig gewordenen Veranstaltungsort endgültig aus dem Verkehr zu ziehen. „Warum schließt man diesen Laden nicht für immer?“ Er ist sicher: Hätte sich ein kleines Restaurant die gleichen Verstöße geleistet, hätte es nicht mit so viel Nachsicht rechnen können.

Kein handfester Anlass für Einschränkungen

Unnötig viele Reglementierungen beklagt auch Nathalie Rübsteck, Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Bremen. „Im kontrollierbaren Bereich des Gastronomiegewerbes werden Einschränkungen vorgenommen, woanders nicht.“ Dabei gebe es dafür keinen handfesten Anlass. Es habe in ihrer Branche bisher keine massiven Verstöße gegen die Corona-Auflagen gegeben, sagt sie. „Zum überwiegenden Teil halten sich alle gut an die Regeln.“ Anders bei Zusammenkünften abseits des kontrollierbaren Raums im privaten Bereich. „Da hat es bislang nur Appelle gegeben, keine Regelungen“, sagt Rübsteck.

Dem widerspricht die Innenbehörde. Auch im privaten Veranstaltungssektor gebe es klare Regeln – und eine Kontrolle. Ordnungsamt und Polizei hätten gerade in jüngster Zeit „viele, viele Stichproben“ gemacht, sagt Ressortsprecherin Rose Gerdts-Schiffler. In den vergangenen Monaten seien mehr als 3200 Verstöße festgestellt und Bußgelder in Höhe von 300.000 Euro verhängt worden. Ganz besonders im Fokus stünden die Hochzeitshäuser. Zum Vorfall in Gröpelingen werde derzeit ermittelt. Wenn sich die Vorwürfe erhärteten, habe die Gewerbeaufsicht auch die Option, den Veranstaltungsort zu schließen. „Dann bekommt der Veranstalter Riesenprobleme.“

Pauls bleibt skeptisch. „Warum den Freipaak schließen?“, fragt er. Die Menschen seien doch unter freiem Himmel. „Dann müsste man auch an die Sögestraße rangehen.“ Einen besonderen Groll hegt Pauls gegen das jüngst auf Länderebene beschlossene, allerdings von Bremen nicht mitgetragene Beherbergungsverbot für Gäste aus deutschen Risikogebieten. Schon aus rein praktischen Gründen hält er es für ausgemachten Unsinn. „Wie soll das denn kontrolliert werden?" Pauls hofft, dass Bremen standhaft bleibt und das Beherbergungsverbot nicht doch noch umsetzt. „Bremen darf seine Haltung nicht ändern, nur weil Niedersachsen umgekippt ist.“

Eigentlich sei man auf einem guten Weg gewesen, sagt Pauls. Doch das habe sich erledigt. Seine düstere Prognose: „Der Oktober bricht jetzt völlig ein.“ Und es werde kaum besser werden. „Uns fehlen sowieso schon die klassischen Events“, sagt Rübsteck. Zwar haben nach ihrer Kenntnis bislang nur wenige Gastronomen die Segel gestrichen. Doch die Branche blickt pessimistisch in die Zukunft. Nach einer internen Dehoga-Umfrage geht fast die Hälfte der befragten Gastronomen davon aus, dass sie die Krise nicht überstehen werden.