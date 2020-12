Aus einfachen Bauzäunen entstehen die Impfboxen und Wartezonen für bis zu 1500 Probanden pro Tag. (Tom Wesse)

Aktuell schrauben Mitarbeiter der Messegesellschaft in Halle 7 an der Bürgerweide Bauzäune zusammen. Sie trennen Empfang, Wartezonen und die eigentlichen Impfstationen im geplanten Impfzentrum. Viel zu sehen ist noch nicht. „Die wichtige Infrastruktur der Verkabelung liegt unsichtbar unter uns“, sagt Messechef Hans-Peter Schneider.

Bis zu 1500 Impfungen pro Tag sollen mit einem Zwölf-Stunden-Betrieb und zehn Impfstationen möglich werden. „Rund ein Drittel der Halle bleiben dabei ungenutzt, da können wir noch hoch skalieren, wenn es möglich wird“, sagt Schneider. Gut zehn Millionen Euro kalkuliert das Land für Aufbau und etwa sechs Monate Betrieb.

Bis kommenden Montag soll alles fertig sein, dann wird der Corona-Krisenstab und damit letztendlich das Gesundheitsressort die Halle übernehmen. „Wir werden damit fristgerecht gemäß den Vorgaben des Bundes das Impfzentrum für Bremen vorhalten“, sagt Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke). Ab dann heißt es: Warten auf den Impfstoff.

Zugleich sind viele Detailfragen noch offen. Werden die für die Impfung als erstes in Frage kommenden Menschen angeschrieben, anderweitig kontaktiert oder sollen sich die Interessenten melden? Ist noch in der Abstimmung, heißt es. Gleiches gilt für die Empfehlungen der ständigen Impfkommission, wer bei zunächst limitierten Impfstoffmengen Priorität genießt. Ebenfalls noch in der Abstimmung zwischen Bund und Ländern.

Sicher ist: In der ersten Phase der Impfungen wird es in Bremen zusätzlich zum Impfzentrum sieben mobile Impfteams geben, die Pflegeheime besuchen werden. Dafür hat das Land mit den Johannitern eine Vereinbarung getroffen. Ob aber zunächst allein die Bewohner geimpft werden oder auch gleich das Personal? Das wäre nach Einschätzung von Bernhard sinnvoll, ist aber Teil der amtlichen Empfehlungen zur Corona-Impfung und damit auch noch in der Abstimmung. Bis es mutmaßlich direkt im Januar tatsächlich losgeht, muss alles geklärt sein.