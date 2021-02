Täglich mehr als 10.000 Impfungen geplant

Bremer Impfzentrum wird vergrößert

Jürgen Hinrichs

Das Bremer Impfzentrum in Halle 7 an der Bürgerweide wird deutlich vergrößert. Das will am Dienstag der Senat beschließen. Mit den zusätzlichen Hallen soll es Platz für täglich mehr als 10.000 Impfungen geben.