Der zweite, harte Lockdown hätte aus Sicht von Sylvia Offenhäuser bereits im Oktober mit einem großen Maßnahmenpaket kommen müssen. (Frank Thomas Koch)

Vor etwas mehr als einem Jahr gab es die ersten Berichte über das Coronavirus. Wie haben Sie diese Meldungen damals wahrgenommen?

Sylvia Offenhäuser: Ich kann mich sehr genau daran erinnern. Am 17. Dezember 2019 stand in der Ärzte-Zeitung ein Bericht über eine unbekannte Lungenerkrankung in Wuhan in China. Den Artikel habe ich meinem Team im Gesundheitsamt gezeigt und gesagt: ,Aus so etwas wird manchmal eine Pandemie.' Das war halb im Spaß gemeint, aber ich hatte auch ein komisches Gefühl.

Aus der Schweinegrippe, Sars und der Vogelgrippe wurden keine Pandemien. Wann war Ihnen klar, dass Sie beim Coronavirus mit dem unguten Gefühl recht hatten?

Recht schnell, weil die Einschläge näher kamen und das Virus sich sehr schnell ausbreitete. Im Januar hatten wir uns wegen des chinesischen Neujahrsfests inhaltlich vorbereitet. Viele in Bremen lebende Chinesen wollten nach Wuhan reisen. Da war klar: Das ist nicht gut. Ab Februar haben wir uns im Gesundheitsamt warm gelaufen, weil unter anderem mit der Ausbreitung in Italien immer deutlicher wurde, dass das Virus auch zu uns kommen wird. Ende Februar hatten wir den ersten Corona-Fall. Ab März ging es dann richtig los.

Wenn Sie heute auf die Entwicklung der Pandemie schauen, hat sie Sie überrascht?

Ich habe seit 20 Jahren Erfahrung im öffentlichen Gesundheitsdienst, in Gesundheitsamt und -behörde. Ich habe die ganzen anderen Pandemien mitgemacht, bin als Fachärztin für Infektionsepidemiologie dafür ausgebildet. Und ich war bei zig Schulungen des Robert-Koch-Instituts sowie beim Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten. Wir haben immer damit gerechnet, dass eine Pandemie auf uns zukommt.

Und damit auch das, was wir zunächst als Fernsehbilder aus Wuhan gesehen haben, abgeriegelte Straßen und Städte, Menschen in Schutzanzügen, öffentliches Fiebermessen, Ausgangsbeschränkungen?

Ja, im Grunde schon. Man weiß, wie sich Viren ausbreiten. 2003 mit Sars-CoV-1 war es wirklich knapp, das Virus hatte eine sehr hohe Letalität, sodass mir angst und bange wurde. Ich weiß bis heute nicht, wie es gelungen ist, dieses Virus einzufangen. Das war mehr Glück als Verstand.

Wie war das Gesundheitsamt Anfang 2020 auf Corona vorbereitet? Was die personelle Ausstattung betrifft, hatten die Mitarbeiter in den vergangenen Jahren mehrfach gewarnt und die weiße Fahne gehisst.

Inhaltlich hatten wir eine Krisenorganisation in der Schublade. Personell war das Gesundheitsamt nicht auf Dauerkrise eingestellt. Ich bin jeden Tag dankbar dafür, dass sich das ganze Team so reinhängt, Tag und Nacht. Wir sind immer da. Wir haben sehr viele Überstunden und lange Tage. An den Wochenenden wird häufig durchgearbeitet. Ohne Helfer von Bundeswehr, Hilfsorganisationen sowie anderen und vor allem der Motivation des Teams wäre es aber sehr, sehr schwierig geworden.

Anfangs waren die Infektionszahlen in Bremen vergleichsweise niedrig.

Wir hatten es vorwiegend mit klar abgegrenzten Ausbrüchen zu tun. Am Anfang waren es die Skiurlauber, es gab einen großen Ausbruch in einem Krankenhaus und mehrere in Pflegeheimen. Diese Ausbrüche konnten wir alle beenden. Aus fachlicher Sicht hat unsere Arbeit absolut funktioniert. In der Bevölkerung gab es in Bremen damals so gut wie keine Fälle, die Kliniken waren kaum belastet, die Systeme haben alle funktioniert. Bremen stand bundesweit richtig gut da. Super, dachte ich damals.

Bis wann?

Im Mai haben wir eindringlich gewarnt: Wenn jetzt nach dem Lockdown gelockert wird, dann bitte, bitte nur ganz vorsichtig die Schraube aufmachen – sonst läuft uns das aus dem Ruder.

Wurden Sie gehört?

Die Schraube ging auf, es gab zu viele Lockerungen gleichzeitig.

Und dann war Sommer und Urlaub.

Ja, und uns war klar: Der Herbst wird hart, und er wird viel schlimmer. So ist es ja auch gekommen, das Virus kam in der breiten Bevölkerung an. Wenn wir Infizierte fragten, wo sie sich angesteckt haben könnten, war immer öfter zu hören: ,Weiß ich nicht'. Ein Zeichen dafür, dass das Virus überall ist.

Die Kontaktnachverfolgung ist im Herbst nach und nach in die Knie gegangen. Was hätte im Rückblick anders, besser entschieden und umgesetzt werden müssen?

Die Lockerungen nach der ersten Welle kamen zu schnell, und es waren zu viele. Man hätte die Bevölkerung noch mehr mitnehmen müssen. Innerhalb unserer Fachkreise haben wir kommuniziert, dass das nicht das Ende der Pandemie sein kann. Dann gibt es aber immer noch die Bevölkerung – und die Politik. Jeder Lockdown hat wirtschaftliche und soziale Folgen, das ist schlimm und muss natürlich gegeneinander abgewogen werden.

Aber?

Ich kenne das von anderen Krisen: In einem länger andauernden Verlauf wird die Pandemie auch in einen gesellschaftlichen und politischen Kontext gestellt und die medizinische Fachlichkeit wird nicht mehr so gehört. Heute würde ich sagen: Wir, die Fachlichkeit, hätten viel lauter sagen müssen, dass es nicht vorbei ist, dass der Herbst hart wird und dass in Vorbereitung darauf mehr Personal eingestellt werden muss. Wir haben sogar Personal verloren, Containment-Scouts nicht mehr nachbesetzt. Wir haben alle nicht genug aufgepasst. Dann kam der Herbst und wir waren zu wenige – nicht nur in Bremen.

Hätte auch der Lockdown, den wir jetzt haben, früher kommen müssen?

Ja, möglichst im Oktober mit einem großen Maßnahmenpaket. Es war völlig klar, dass nur kleine Maßnahmen die Infektionskurve nicht beeindrucken würden. Das hat der Teil-Lockdown deutlich gezeigt.

Haben Sie die Hoffnung, dass die Fachleute künftig besser gehört werden?

Das wäre schön und notwendig. Wenn wir gehört werden, haben wir etwas zu sagen.

Wie macht sich die Dauerkrise bei Ihnen und den Mitarbeitern bemerkbar?

Die Belastung führt dazu, dass einige inzwischen ausgebrannt sind. Wir helfen, helfen, helfen – und sehen selbst nicht, wo unsere Grenze ist. Alle sind todmüde.

Wie gehen Ihre Familien damit um?

Die müssen größtenteils auf uns verzichten. Wir nehmen die Arbeit natürlich auch im Kopf mit nach Hause. Vor allem auch die belastenden Dinge, wenn man mit Angehörigen von Verstorbenen spricht. Wir rufen Infizierte zu Hause an, fragen, wie es ihnen geht. Wenn man dann erfährt, dass es jemandem sehr schlecht geht oder jemand gestorben ist, nimmt das sehr mit. Wir haben einen so engen Kontakt zu den Menschen, dass wir manchmal auf dem Flur im Gesundheitsamt stehen und weinen. Wir sind sehr, sehr nah dran.

Jetzt gibt es eine Impfung. Was erhoffen Sie sich?

Die Impfung ist die einzige Möglichkeit, dass die Pandemie nicht jahrelang weiter geht. Die Herausforderung ist, möglichst viele Menschen dabei mitzunehmen, sich zu immunisieren. Das ist eine globale Herausforderung. Und wichtig ist: Solange wir mit Corona leben müssen, bis ausreichend Menschen geimpft sind, sollten wir durch unser Verhalten diejenigen schützen, die sehr schwer erkranken können.

Das Gespräch führte Sabine Doll.

Zur Person

Sylvia Offenhäuser (55) ist Fachärztin für Medizinische Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie. Im Gesundheitsamt leitet sie das Referat Infektionsepidemiologie und das epidemiologische Krisen-Interventions-Team. Das Referat kümmert sich jährlich um etwa 4500 meldepflichtige Krankheiten sowie 80 Ausbrüche in Einrichtungen.

In dieser Serie sprechen wir mit Menschen, deren Arbeitsumfeld sich 2020 durch das Coronavirus grundlegend verändert hat. Sie erklären, wie sich ihre Behörden, Einrichtungen oder Institutionen auf die neue Situation eingestellt haben, was die Änderungen für den Arbeitsalltag bedeutet haben und weiterhin bedeuten. In der nächsten Folge spricht Handelskammer-Präses Janina Marahrens-Hashagen über Wirtschaften in der Krise, einen engen Austausch mit der Politik und den Sparkurs der Kammer.