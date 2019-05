Gegen diese Art der Vorgartengestaltung soll vorgegangen werden. (Innenbehörde)

In Bremen soll verstärkt gegen vermüllte Privatgrundstücke vorgegangen werden. Ordnungsdienst und „Die Bremer Stadtreinigung“ (DSB) haben eine Vereinbarung zum Umgang mit Abfalllagerungen auf privaten Grundstücksflächen geschlossen.

Bauschutt, Plastikplanen, prall gefüllte Plastiktüten, Farbeimer, Teppichreste, Pizzaverpackungen... Es gibt Privatgrundstücke, die stark an illegale Mülldeponien erinnern. Meist sehr zum Ärger der Nachbarn.

Aber das Problem greift noch tiefer, erläutert Innensenator Ulrich Mäurer (SPD): „Mal abgesehen davon, dass solche illegalen Müllablagerungen optisch ein Ärgernis für alle darstellen, gehen von ihnen üble Gerüche aus, ziehen sie Ungeziefer an und führen dazu, dass auch andere Personen ihren Müll liegen und fallen lassen, wo es ihnen gerade gefällt.“

Doch damit soll nun Schluss sein: Wenn Mitarbeiter vom Ordnungsdienst und der Außendienst der Stadtreinigung auf solche Grundstücke stoßen, sollen sie sie an den zuständigen Fachbereich der Stadtreinigung melden. Dort wird je nach Schwere des Falles über das weitere Vorgehen entschieden.

In jedem Fall werden Müllverursacher und/oder Hausbesitzer angesprochen und über die unterschiedlichen Entsorgungsmöglichkeiten informiert, heißt es hierzu in einer Pressemitteilung der Innenbehörde. Zeigt sich der Betroffene kooperativ und fährt den Müll weg, gilt der Fall nach einer weiteren Kontrolle als erledigt. Weigert sich die zuständige Person, schreitet DBS ein. Die Kosten der Abfallbeseitigung trägt der Verursacher.

Strafverfahren möglich

Lagern auf dem Grundstück gefährliche Abfälle für Mensch, Tier, Luft, Gewässer oder den Boden, handelt es sich um eine Straftat. In dem Fall werden die Müllhaufen sofort abgeräumt und ein Strafverfahren eingeleitet. Jeder Einsatz wird dokumentiert und archiviert, sodass notorische Umweltsünder schnell erkannt werden können.

Die Innenbehörde weist darauf hin, dass Nachbarn und Anwohner vermüllter Grundstücke nicht auf den Außendienst von Ordnungsamt und Stadtreinigung warten müssen. Sie können ihre Beobachtungen auch per Telefon weitergeben: Bei der Stadtreinigung unter 04 21 / 361 36 11 oder per Mail unter info@dbs.bremen.de, beim Ordnungsdienst unter 04 21 / 36 11 23 40.

„Niemand muss seinen Müll im Vorgarten lagern. Die DBS bietet für jeden Haushalt jährlich eine kostenlose Sperrmüllentsorgung direkt vor der Haustür an“, betont in diesem Zusammenhang DBS-Chefin Insa Nanninga. Für die Terminabstimmung reiche ein Anruf unter 04 21 / 361 36 11, die Papiertonne und die Biotonne gibt es ohne zusätzliche Gebühr. Außerdem stehen in Bremen 16 Recycling-Stationen zur Verfügung, an denen Abfälle und Wertstoffe in der Regel ohne zusätzliche Gebühren angeliefert werden können.