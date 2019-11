Innensenator Ulrich Mäurer (Carmen Jaspersen /dpa)

Die Möglichkeit, die Bewährungsstrafe von Ibrahim Miri zu widerrufen und ihn deshalb wieder in Sicherungshaft nehmen zu können, ist vom Tisch. Die Staatsanwaltschaft hatte dies beantragt, doch das Landgericht Bremen lehnte den Antrag ab. „Und weil die Staatsanwaltschaft keine Aussicht auf Erfolg sieht, hat sie dagegen keine Beschwerde eingelegt“, berichtete Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) am Mittwochnachmittag in der Innendeputation.

Damit bleibt der Clanchef in Abschiebehaft, die allerdings derzeit vom Amtsgericht auf den 2. Dezember begrenzt wurde. Hätte die Staatsanwaltschaft mit ihrem Sicherungshaftbefehl Erfolg gehabt, wäre er für vier Monate hinter Gittern gelandet – der Rest einer sechsjährigen Haftstrafe, der ihm im vergangenen Jahr auf Bewährung erlassen worden war.

Mehr zum Thema Laut Spiegel Online So lief die Miri-Anhörung im Bremer Polizeipräsidium Mitarbeiter des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge besuchten den Clan-Chef Ibrahim Miri in ... mehr »

Die CDU hatte Mäurer in der Innendeputation zu einem Bericht über den Fall Miri aufgefordert. Wie berichtet, war der im Sommer von Bremen in den Libanon ausgewiesene Clanchef illegal wieder nach Deutschland eingereist und hatte in der vergangenen Woche in Bremen Asyl beantragt.

Hierzu hatte die CDU einen ganzen Katalog an Fragen, doch der Innensenator ließ die Christdemokraten zunächst auflaufen. Die Fragen kämen ihm ziemlich schräg vor, bekundete Mäurer. Entsprechend fielen seine Antworten aus, die er förmlich herunterratterte: Welche Kenntnisse der Innensenator über die Fluchtroute Miris und die von ihm benutzten Verkehrsmittel habe? „Keine!“ Welche Erfolgsaussichten Mäurer dem Asylantrag Miris einräume? „Fällt nicht in meine Zuständigkeit!“ Welche Erkenntnisse ihm zum Wahrheitsgehalt der Aussage Miris vorlägen, dass dieser im Libanon Todesdrohungen erhalten habe? „Bin ich ebenfalls nicht für zuständig!“ Wie Mäurer die Grenzkontrollen bewerte und welche Maßnahmen er hier jetzt ergreifen werde? „Auch nicht meine Zuständigkeit!“

„Die Bevölkerung lächerlich zu machen"

„Ihr Gleichmut überrascht mich“, gab Thomas vom Bruch, Ausschussvorsitzender aus Reihen der CDU, zurück. Niemand stelle die Zuständigkeiten des Bundes in Abrede. Doch derart lapidare Verweise auf Zuständigkeiten würden der Brisanz und Bedeutung dieses Falles nicht Rechnung tragen. Eine solche Antwort „bedeute eigentlich, die Bevölkerung lächerlich zu machen, die entsetzt ist über diesen Fall“, legte Birgit Bergmann (FDP) nach. Sie habe von Mäurer schon ein bisschen pro aktiveres Vorausdenken erwartet. Und Ansagen dazu, wo etwas nicht funktioniert habe und wo jetzt auf allen Ebenen Lücken geschlossen werden müssten.

Kevin Lenkeit (SPD) sprang dagegen Mäurer zur Seite und warf der CDU vor, politisches Kapital aus dem Fall Miri schlagen zu wollen. „Was soll zum Beispiel die Frage nach den Erfolgsaussichten des Asylantrags? Was wollen Sie denn vom Innensenator hören? Gut, schlecht oder eine Prozentzahl?“ Die CDU versuche, den Innensenator in eine Ecke zu drängen, in die er nicht gehöre. Die Verantwortung für die Wiedereinreise Miris liege nun ganz sicher nicht bei Bremen, ergänze Björn Fecker (Grüne). Richtig sei aber, sich den Fall genau anzuschauen, um Lehren für die Zukunft daraus zu ziehen.

Peter Beck (AfD) konnte mit dem Erstaunen über die Wiedereinreise Miris nichts anfangen. „Ja glauben Sie denn, er ist der einzige Abgeschobene, der plötzlich wieder auftaucht?“, fragte er in die Runde. Und die Fehler im Umgang mit den Miris seien schon vor vielen Jahren gemacht worden.

Dann ergriff noch einmal Ulrich Mäurer das Wort. „Sie haben mir lauter Fragen gestellt, die ich nicht beantworten kann“, wandte er sich an Thomas vom Bruch. „Deshalb meine schroffe Reaktion.“ Wenn die CDU gefragt hätte, was Bremen in dieser Angelegenheit alles unternommen hat, wäre seine Antwort länger ausgefallen, erklärte der Innensenator und lieferte dann doch Informationen, wie die eingangs zitierten Angaben zum Stand der juristischen Dinge.

„Grenzsicherung ist zentrale Aufgabe“

Bremen habe schon seit einigen Wochen von den Wiedereinreiseplänen Ibrahim Miris gewusst, berichtete Mäurer außerdem. In Zusammenarbeit mit den Bundesbehörden seien dann zahlreiche Maßnahmen ergriffen worden. „Dennoch ist es passiert.“ Danach habe man Miri sofort in Gewahrsam genommen, wo er dann aber zunächst die Aussage verweigerte. Neue Erkenntnisse über seine illegale Einreise gebe es erst seit seiner Befragung im Bundesamt für Immigration und Flüchtlinge am Mittwoch. Aber das wisse er auch nur aus einem Zeitungsartikel.

Die Sicherung der EU-Außengrenzen bezeichnete Mäurer als „die zentrale Aufgabe“ der Zukunft.

Zur Sache

Ibrahim M. will mit Klage drohende Abschiebung verhindern

Der illegal nach Deutschland eingereiste Ibrahim M. versucht per Gerichtsentscheidung, eine erneute Abschiebung zu verhindern. Über seinen Anwalt reichte der Mann am Donnerstag beim Bremer Verwaltungsgericht einen Eilantrag und eine Klage ein, wie die Gerichtssprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Der wegen bandenmäßigen Drogenhandels verurteilte Straftäter war im Juli in den Libanon abgeschoben worden - nachdem er bereits viele Jahre lang ausreisepflichtig gewesen war. Ende Oktober tauchte er wieder in Bremen auf, stellte einen Asylantrag und wurde festgenommen. Ein Amtsgericht ordnete Abschiebehaft bis zum 2. Dezember an.

Die Rückkehr des Mannes nach Deutschland erregte bundesweit Aufsehen. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums gab es gegen den Kriminellen eine Wiedereinreisesperre für das gesamte Schengen-Gebiet, die in der dafür vorgesehenen europäischen Datenbank gespeichert war. Als Reaktion auf die illegale Einreise verschärfte Deutschland die Kontrollen an seinen Grenzen. Ein Erlass von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sieht vor, dass die Bundespolizei ihre Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen intensiviert.

Der Asylantrag des Clan-Mitgliedes wird wegen der Dringlichkeit nicht in Bremen, sondern in der Zentrale des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) in Nürnberg bearbeitet. Möglicherweise fällt noch in dieser Woche eine Entscheidung.

Wann über die Klage gegen eine drohende Abschiebung entschieden wird, war unklar. „Das Gericht wartet zunächst die Entscheidung des Bundesamtes ab“, sagte die Sprecherin des Bremer Verwaltungsgerichtes.

Nach Informationen von „Spiegel Online“ befragten Bamf-Mitarbeiter den Mann am Mittwoch in seiner Zelle zu seinem Asylantrag. Demnach schilderte der Inhaftierte, dass er kurze Zeit nach seiner Ankunft im Libanon erfahren habe, dass Männer, die einem großen schiitischen Familienverband angehörten, ihn töten wollten. Deshalb habe er das Land schnell wieder verlassen und sei mit Hilfe von Schleppern über die Türkei nach Deutschland gekommen. Seiner Aussage zufolge versteckte er sich gemeinsam mit Flüchtlingen in einem Lastwagen, der am 25. Oktober in Nürnberg ankam. Von dort sei er nach Bremen gereist und habe sich den Behörden gestellt.

„Spiegel Online“ zufolge betonte der Mann, dass er sein altes, kriminelles Leben hinter sich lassen und sein Geld als Schlosser verdienen wolle. Mitgliedern des verzweigten Familienclans wird in Bremen organisierte Kriminalität vorgeworfen.

Die Bremer Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den früheren Chef des seit 2011 verbotenen Bremer Rockerclubs „Mongols“ wegen illegaler Einreise. „Die Ermittlungen laufen“, sagte Sprecher Frank Passade. Die Ergebnisse des BAMF seien für die rechtliche Bewertung der Staatsanwaltschaft wichtig.

Beim Verwaltungsgericht Bremen liegt bereits seit Juli eine Klage des Mannes. Der Sprecherin zufolge will das Clan-Mitglied feststellen lassen, dass die Abschiebung in den Libanon rechtswidrig war.