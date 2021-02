Nach Angaben der Polizei gibt es zahlreiche Indizien dafür, dass hinter den Betreibern des "Eros 69" die in Bremen verbotenen "Hells Angels" stehen (Archivfoto). (Christina Kuhaupt)

Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) will mit allen Mitteln des Rechtsstaates ein neues Bordell in der Bürgermeister-Smidt-Straße 31 verhindern. Mehr noch, er hat die Wirtschaftssenatorin gebeten, auch die Genehmigung für das im August 2019 eröffnete Bordell „Eros 69“ desselben Unternehmens in der Duckwitzstraße zu widerrufen, erklärte Mäurer am Donnerstagnachmittag in der Sitzung der Innendeputation.

Grund für diesen Vorstoß ist ein Bericht der Polizei, der laut Mäurer eine Vielzahl von Indizien auflistet, dass hinter dem Betrieb in der Duckwitzstraße über Strohmänner die in Bremen verbotene Rockergruppe „Hells Angels“ steht. Das bestehende Bordell und das jetzt beantragte in der Bürgermeister-Smidt-Straße seien der Versuch der „Hells Angels“, in Bremen wieder Fuß zu fassen. „Es geht um die Frage, wer das Sagen im Rotlichtmilieu hat.“ Dagegen sei konsequentes staatliches Handeln aller beteiligten Ressorts gefordert.

Die Politik weiß Mäurer dabei hinter sich. Unisono forderten Politiker von SPD, Grünen, CDU und FDP in der Innendeputation, Bremens Null-Toleranz-Strategie gegen die „Hells Angels“ fortzusetzen und die Genehmigung für die Bürgermeister-Smidt-Straße nicht zu erteilen. Doch dafür ist die Wirtschaftsbehörde zuständig. Die aber hatte bei einer ähnlichen Konstellation schon das Bordell in der Duckwitzstraße genehmigt, da weder das Baurecht, noch die Zuverlässigkeitsüberprüfungen der Geschäftsführerinnen (Ehefrau und Schwester des Delmenhorster Hells-Angels-Chefs) dagegen sprachen. Für Mäurer eine Frage der Bereitschaft, ins Risiko zu gehen. „Ist man bereit, zu kämpfen, oder kapituliert man gleich.“