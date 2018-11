Der Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz. (Christina Kuhaupt)

Das Hüttendorf an der Schlachte nimmt schon Formen an, und auf dem Marktplatz steht bereits der Weihnachtsbaum: Etwas mehr als eine Woche haben Handwerker und Standbetreiber allerdings noch Zeit, bis am 26. November die Vorweihnachtszeit in der Bremer City offiziell eingeläutet wird und Schlachte-Zauber sowie Weihnachtsmarkt eröffnen. An diesem Freitag ist außerdem ein neuer Fußgängerüberweg inklusive Ampeln an der Bürgermeister-Smidt-Straße von Verkehrssenator Joachim Lohse (Grüne) freigegeben worden. Sechs Wochen lang haben die Bauarbeiten mit Fahrbahn-Sperrungen gedauert. Fußgänger sollen nun sicherer zwischen den beiden Schlachte-Meilen pendeln können. Im Sommer war es dort zu einem Unfall mit zwei Toten gekommen. Die Strecke über die Brücke gilt auch als Raser-Route, bei Kontrollen werden immer wieder Autos mit Spitzengeschwindigkeiten bis zu Tempo 100 angehalten. Ein weiterer Fußgängerüberweg auf der Neustadtseite der Brücke, in Höhe der Straße Am Deich, soll ebenfalls vor Beginn des Weihnachtsmarktes freigegeben werden.