Rote Weste, weißes Hemd, schwarze Fliege – und die Hände voller Torten und Tablets: So kennen die Kunden Jürgen Kugelmann. Im Januar ist damit Schluss. 20 Jahre hat der Kellner im Café Knigge gearbeitet, nun geht er in Rente. (Frank Thomas Koch)

Gar nicht so einfach, mit Jürgen Kugelmann ein Gespräch zu führen. Nicht dass er wortkarg wäre, das überhaupt nicht, der Mann läuft über vor Geschichten. Der Grund ist ein anderer. Es sind die Menschen, die ihm im Café einen Gruß zurufen, ihn etwas fragen oder einfach nur winken: Tschüss! Kugelmann ist bei Knigge nach 20 Jahren eine Institution. Niemand unter den Stammkunden, der ihn nicht kennt, seine Sprüche, Witze, seine Freundlichkeit. Doch nun hört er auf. Ein Mann, der 50 Jahre in der Gastronomie gearbeitet hat, legt seine Kellnerbörse zur Seite, bindet die Fliege ab und geht nach Hause. Im Januar ist es soweit.

Kugelmann zeigt seine Schuhe, Kellnerschuhe, schwarz und gut gedämpft. Es sind die letzten, neue kauft er nicht mehr. Sie haben Löcher in der Sohle, sind durchgelatscht und eigentlich kaum noch zu gebrauchen. „Irgendwo habe ich gelesen, dass ein Kellner in seinem Berufsleben dreieinhalbmal die Erde umrundet. Bei mir war es wahrscheinlich fünfmal“, sagt der 65-Jährige.

Allein die Strecken bei Knigge. Ab Frühjahr ist auch draußen Betrieb, im „Garten“, wie die Mitarbeiter den Aufbau von Tischen und Stühlen in der Sögestraße nennen. „Oben in der Söge“ sagen sie zur ersten Etage, dem mit Abstand besten Revier für die Kellner. Die Plätze dort sind am Morgen ab neun, wenn das Café öffnet, sofort besetzt. Super Umsätze, für die freilich viel getan werden muss: Treppe rauf, Treppe runter, das Tablett voll mit Kaffee und Torten oder abgeräumtem Geschirr, nicht ohne, gar nicht. Im Erdgeschoss gibt es noch den Schlauch, den braunen Kasten und die Kakao­stube. Irgendwie müssen die Reviere ja abgesteckt werden. Die zwölf Kellner bewirtschaften 350 Sitzplätze und rotieren, mal sind sie oben in der Söge, mal im Schlauch, mal woanders. So werden die unterschiedlich guten Lagen gerecht verteilt.

Kugelmann hat sich in den vergangenen fünf Jahren auf halbe Stelle gesetzt. So viel Geld muss er nicht mehr verdienen, es ist genug übrig geblieben in der ganzen Zeit. „Gastro ist knallhart“, sagt er. Gastro kann aber auch lukrativ sein. Beim Trinkgeld kommt meist mehr zusammen als mit dem Bruttoverdienst. Kugelmann erzählt das ganz offen und präsentiert für diesen Tag seine Rechnung: 1235,60 Euro Umsatz in achteinhalb Stunden. Von Knigge bekommt er 10,32 Prozent. Obendrauf das Trinkgeld, das seit 20 Jahren nicht mehr versteuert werden muss. Es sind hundert Euro, Kugelmann zählt zunächst die Scheine. Und locker noch einmal 30 oder 40 Euro, das sind die Münzen.

„Wir nannten ihn Guten Mittag“

Ein Gast, der kam jeden Mittag, heute nicht mehr, aber lange Zeit. Ein Mann vom Theater am Goetheplatz, einer der Chefs dort. „Wir nannten ihn Guten Mittag“, erzählt Kugelmann. Jeden Tag der Mittagstisch, und wenn’s mal nicht passte, das Gericht ihm nicht gefiel, hat er Pfannkuchen genommen. Danach immer Eis, zwei Portionen.

Bei Knigge gibt es viele Stammkunden, es ist die Mehrheit, und Stammkunden haben manchmal eben auch ihren Stammkellner. Dann wechseln sie mit ihm das Revier, sitzen dort, wo er an dem Tag bedient. Einige sagen Jürgen zu Kugelmann, duzen ihn, für die meisten ist er aber Herr Kugelmann, so viel Zeit muss sein. Es sind in der Regel ältere Semester, die das Café besuchen. Die Kellner sehen sie kommen und genießen – ein schönes Stück Torte, Kaffee dazu oder Kakao. Bis die Gäste schließlich irgendwann wegbleiben. „30 bis 50, die jedes Jahr sterben.“

Wie er da steht, der Herr Kugelmann, und sein Revier bewacht: rote Weste, weißes Hemd, schwarze Fliege. Dazu der Schnurrbart, sein grau meliertes Haar, die strahlend weißen Zähne. Das passt. Aus den beiden Taschen der Weste quellen die Bestellblöcke. Früher konnte er sich alles merken, heute nicht mehr. Das Alter, sagt Kugelmann, es schleicht sich heran. „Vor dem Dienst habe ich Stress, ich sehe dagegen an und werde erst wieder locker, wenn ich angefangen habe.“ Auch das war mal anders.

Ein Wunder, dass er überhaupt noch so behände unterwegs ist. Probleme mit den Knien, ihm war geraten worden, mit dem Kellnern aufzuhören. Doch er hat das in den Griff gekriegt und verrät das Rezept: Fahrradfahren! Jeden Tag 15 Kilometer auf dem Ergometer, eisern, das hilft. Er könnte wohl noch nach 50 Jahren Gastronomie, sein Körper würde mitmachen, aber mal ist Schluss: „Man wächst da rein, dass man nicht mehr will.“

Sollte eigentlich Rechtsanwalts- und Notargehilfe werden

Vier Stationen hat er hinter sich, Knigge ist die letzte. Davor hat er am Breitenweg eine Bowlingbahn bewirtschaftet, war Wirt im Beckedorfer Tennis-Club und zuletzt als Restaurantbetreiber bei Möbel Unger, bis der Laden pleite ging. Eigentlich sollte Kugelmann Rechtsanwalts- und Notargehilfe werden, die Lehre hatte er schon begonnen. „Die Büroarbeit war mir aber zu trocken.“ Er half nebenbei in der Gastro aus und merkte gleich: „Das ist mein Ding.“

Ist es bis heute geblieben. Im Januar noch einmal ein großes Fest, Empfang bei Knigge, Abschied nehmen. Zwei Tage später mit der Frau in den Flieger und ab nach Mallorca, wo die beiden regelmäßig Urlaub machen. Normalerweise sind es zwei oder drei Wochen, dieses Mal sechs. Loslassen, ist gut jetzt.