In Zukunft noch mehr Kontrollen, bevor es auf die Pirsch geht: Jäger und auch Sportschützen in Bremen lehnen das neue Waffengesetz als nicht zielführend ab. Sie erwarten durch das neue Recht in Zukunft noch mehr Bürokratie als es jetzt schon der Fall sei. (Roland Weihrauch /dpa)

In Bremen stößt das neue Waffenrecht bei Sportschützen und Jägern auf Ablehnung. Am Freitag hat es der Bundestag mit den Stimmen von CDU und SPD verabschiedet. FDP und AFD stimmten dagegen, Grüne und Linke enthielten sich. Die Debatte zuvor war heftig. Das Gesetz sieht den Ausbau des nationalen Waffenregisters vor. Dadurch sollen sämtliche Schusswaffen besser zurückzuverfolgen sein. Neue Meldepflichten für Waffenhersteller und Händler ergänzen dies.

Zudem wird die Größe von Magazinen bei bestimmten Schusswaffen begrenzt, um deren Nutzung für Terroranschläge zu erschweren. Der Verfassungsschutz soll nun vor Erteilung einer Waffenerlaubnis die Person überprüfen. Das soll sicherstellen, dass Extremisten wie Reichsbürger legal keinen Zugang zu Waffen haben. Für das Bremer Ordnungsamt bedeutet das in Zukunft, dass es sich mit dem Verfassungsschutz abstimmen muss.

Gegen den ursprünglichen Entwurf des Bundesinnenministeriums hatten vor allem Jäger, Schützen und Waffensammler mobil gemacht. Der Gesetzentwurf, der eine EU-Richtlinie umsetzen soll, wurde nach den Protesten in einigen Punkten abgeschwächt. Jäger und Sportschützen sollen, wenn sie erstmals eine Erlaubnis für den Waffenbesitz erhalten haben, künftig nach fünf und noch einmal nach zehn Jahren nachweisen müssen, dass ihr „Bedürfnis“ fortbesteht. Danach genügt der Nachweis, dass der Schütze Mitglied in einem Schießsportverein ist.

„Im Darknet bekommt man in kürzester Zeit eine Waffe."

Ingo Buchenau, Vorsitzender der Borgfelder Schützengilde, befürwortet den Kampf gegen Terrorismus: „Aber dieses Gesetz geht völlig daran vorbei und trifft am Ende allein im Deutschen Schützenbund 1,35 Millionen Mitglieder.“ Der Vorsitzende von Bremens größtem Schützenverein mit 350 Mitgliedern sagt: „Im Darknet bekommt man in kürzester Zeit eine Waffe. Das muss die Politik bekämpfen.“ Dagegen dauere es bei ihm im Verein mit allen Prüfungen zusammen für neue Mitglieder bis zu zweieinhalb Jahre, bis sie die Erlaubnis für ein eigenes Kleinkaliber haben. Buchenau konnte am Freitag beobachten, wie heftig das Gesetz auf Facebook diskutiert wurde.

Marcus Henke, Vizepräsident der Landesjägerschaft Bremen, sieht in dem neuen Gesetz ein Bürokratiemonster: „Die zusätzlichen Kontrollen erfordern so viel Arbeitskraft, die dann für das eigentliche Problem fehlt – nämlich gegen den illegalen Waffenhandel und die illegale Nutzung vorzugehen. Dieses Gesetz gibt den Bürgern kein bisschen mehr Sicherheit.“ Henkes Eindruck ist, dass die Politik unter Druck stehe und Erfolge liefern müsse. „Entschieden gegen den illegalen Waffenhandel vorzugehen, braucht eben mehr Zeit.“ So treffe das Gesetz nun die Bürger mit „weißer Weste“. In Deutschland gab es 2018 mehr als 384.000 Inhaber eines Jagdscheines. Die Zahl nahm zuletzt kontinuierlich zu.

Die Kontrollen, die es schon jetzt in Bremen gibt, reichen laut Henke absolut aus. So hat nach Angaben des Bremer Innenressorts das Ordnungsamt in diesem Jahr nahezu alle registrierten Besitzer von erlaubnispflichtigen Waffen sowie die sichere Aufbewahrung überprüft. Bis Februar 2020 werden noch die 50 Waffenbesitzer überprüft, die bisher nicht angetroffen werden konnten.

„Von der Politik gegängelt“

Kritik kommt ebenso von den Sportschützen. Ralf Schuster, Vizepräsident im Landesverband Niedersachsen und Bremen vom Bund Deutscher Sportschützen, sagt: „Alles, was die Sicherheit im öffentlichen Raum erhöht, werden wir unterstützen. Aber diese Reform ist aus unserer Sicht überhaupt nicht sinnvoll.“ Er gibt an, dass fünf von sechs Sachverständigen gegen diese Reform waren. „Trotzdem wird sie verabschiedet. Wir fühlen uns von der Politik gegängelt. Und wenn Innenminister Horst Seehofer behauptet, dass die Sportschützen die Reform unterstützen, dann stimmt das einfach nicht. Wir haben mehr als 37.000 Unterschriften gesammelt, um die Reform zu verhindern.“ Schuster stört, dass Sportschützen im Kampf gegen den Terrorismus missbraucht werden. „Der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt wurde mit einem Lkw verübt. Aber niemand hat danach gefordert, dass Lastwagen verboten werden.“

Der Bundesrat soll dem neuen Gesetz kommenden Freitag zustimmen. Mustafa Öztürk, sportpolitischer Sprecher der Bremer Grünen sagt, dass man sich im Hinblick darauf erst in der eigenen Fraktion, dann mit denen der Koalition beraten wolle. „Sollte das Gesetz für die Vereine zu erheblichem finanziellen Mehraufwand führen, um in Technik und Sicherheit zu investieren, dann muss man sie dabei finanziell unterstützen, wenn sie das Geld dafür nicht haben.“ Grundsätzlich räumt Öztürk den Sportschützen in Bremen einen hohen Stellenwert ein.

Bei der Bremer FDP-Fraktion freut sich Birgit Bergmann grundsätzlich, dass mit der Umsetzung der EU-Richtlinie die Waffenbesitzregeln erneuert werden. Allerdings lehnt sie ab, Menschen, die legal im Besitz einer Waffe sind, durch Regelabfragen beim Verfassungsschutz unter einen Generalverdacht zu stellen: „Ich befürworte dagegen, dass die Waffenbehörden dann prüfend tätig werden, wenn es einen Anlass dafür gibt. Diese Lösung ist passgenau und zielführend.“ Den Besitz illegaler Waffen werde das Gesetz nicht verhindern.