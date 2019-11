Laut Bericht soll die Aufstockung des Personals im nächsten Jahr beginnen. (Arno Burgi/dpa)

Die Mitarbeiterzahl im Jugendamt muss bis zum Jahr 2023 um 76 zusätzliche Vollzeitstellen aufgestockt werden. Das geht aus einer Vorlage zum neuen Personalbemessungsmodell hervor, das an diesem Donnerstag in der Sozialdeputation diskutiert wird.

Die Behörde hatte die Untersuchung nach anhaltenden Beschwerden der Jugendamtsmitarbeiter in Auftrag gegeben, entwickelt hat sie das Institut für Sozialplanung und Organisationsentwicklung (Inso). „Die Klagen der Mitarbeiter haben sich bestätigt“, erklärte Bernd Schneider, Sprecher von Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne). „Nun setzen wir alles daran, den Stellenaufbau umzusetzen.“ Insgesamt soll das Vorhaben sechs Millionen Euro kosten.

Laut Bericht soll die Aufstockung im kommenden Jahr beginnen. In jeweils vier Tranchen sollen jährlich 19 Stellen aufgebaut werden, Kostenpunkt der ersten Tranche sind rund 1,5 Millionen Euro. Die Vorlage ist mit dem Finanzressort abgestimmt. „Der Mehrbedarf ist erheblich“, sagte Sprecher Schneider. Momentan liegt der Personalstand bei 146 Stellen.

Im Kern wird davon das sogenannte Case Management des Jugendamtes profitieren. Nach der dritten Aufstockung soll es eine Bewertung des Stellenaufbaus geben. Das heißt laut Bericht: Führt der Aufbau nicht zu einer merklichen Entlastung der Mitarbeiter, muss nachjustiert werden. Zudem hofft die Behörde, dass mit der Einstellung weiterer Mitarbeiter auch die Krankenstände zurückgehen, die momentan wegen der Arbeitsbelastung sehr hoch sind.

Im vergangenen Jahr war die Situation der Fallmanager in der Bürgerschaft aufgegriffen worden: Die Fraktion der Linken hatte einen Antrag gestellt, eine feste Obergrenze von 28 Fällen pro Vollzeit-Fallmanager einzuführen. Zu diesem Zeitpunkt kamen nach Angaben des Jugendamtes 60 bis 70 Fälle auf jeden Case Manager. Im Anschluss war das Thema an die Sozialdeputation überwiesen worden, die zunächst eine Arbeitsgruppe gegründet und schließlich die Bewertung der Arbeits-­situation an das Institut Inso übergeben hatte. Das Ergebnis: Ein Stellenaufbau sei notwendig. Zudem bleibe das Bremer Jugendamt wegen der hohen Hilfedichte in der Personalausstattung hinter den Durchschnittswerten anderer Kommunen zurück.

Mark Birnstiel, Personalrat des Jugendamtes, hält den Stellenaufbau für unausweichlich: „Diesen Mehrbedarf benenne ich seit Jahren – nun haben wir es schwarz auf weiß.“ Im Gegensatz zu bisherigen Berechnungen, in denen die Zahl der Fälle pro Case Manager als Grundlage für die Berechnung des Arbeitsaufwandes diente, seien diesmal alle Zusatzaufgaben und Anforderungen an die Mitarbeiter einbezogen worden. Birnstiel lobt auch, dass das Inso die Mitarbeiter eng in den Prozess eingebunden habe. Deswegen seien die Zahlen realistisch, die Fallmanager massiv überlastet.

Die Aufstockung in vier Tranchen mit jeweils 19 Stellen sei an den Möglichkeiten des Arbeitsmarktes in Zeiten des Fachkraftmangels orientiert. Dass der Bericht noch durch den Senat und vor allem durch die anstehenden Haushaltsverhandlungen der rot-grün-roten Regierungskoalition muss, ist aus seiner Sicht keine Hürde. „Alle haben die Problematik erkannt, das muss jetzt umgesetzt werden. Das Jugendamt ist ein Hochrisikobereich, die Politik muss jetzt handeln“, sagt Birnstiel. „Die Kollegen sind am Limit und müssen das Kindeswohl mit der eigenen Gesundheit aufrechterhalten.“

Aufstockung in vier Tranchen

Sozialpolitikerinnen verschiedener Parteien begrüßten den Bericht und die damit geschaffene Faktenlage. Mit dem Gutachten liegen nun „valide, aussagekräftige und vergleichbare Zahlen über eine notwendige Personalausstattung vor“, erklärte Birgitt Pfeiffer (SPD), Sprecherin der Sozialdeputation. „Kinderschutz ist unser höchstes Ziel. Daher ist die Umsetzung der Erkenntnisse aus dem vorliegenden Gutachten folgerichtig.“

Sofia Leonidakis (Linke) erklärte, die Aufstockung in vier Tranchen sorge dafür, dass das Ziel auch erreichbar sei. Sigrid Grönert (CDU), sieht hingegen weiteren Handlungsbedarf: Schon jetzt seien zahlreiche Stellen unbesetzt, die Personalfluktuation wegen der schwierigen Arbeitsbedingungen hoch. Mit dem Stellenausbau werde lediglich der aktuell anfallende Arbeitsaufwand abgefangen, weitere Aufgaben kämen etwa durch das Behindertenteilhabegesetz dazu, so Grönert.