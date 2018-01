Angela Merkel und Martin Schulz beim Abschluss der Sondierungen von Union und SPD. (dpa)

Die Jusos in Bremen machen weiter mobil gegen eine Neuauflage der großen Koalition. "Wir stehen voll und ganz hinter dem Kurs unseres Bundesvorsitzenden (Kevin Kühnert)", sagte Bremens Juso- Landeschef David Ittekkot der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe ein grundsätzliches Misstrauen gegen die Union und eine große Koalition, und bei den Sondierungsergebnissen habe er nichts entdecken können, was ihn umstimme. Eine Minderheitsregierung der Union halte er für das Beste. "Aber auch Neuwahlen scheuen wir Jusos nicht."

Aus Bremen fahren am Sonntag acht SPD-Delegierte zum Bundesparteitag. "Ich werde mit Nein stimmen, solange mich niemand vom Gegenteil überzeugt", kündigte Sören Böhrnsen an, einer von zwei Jusos in der Bremer Delegation. Am Freitag treffen sich die Delegierten parteiintern mit der Basis. Dabei werde sicher ein Stimmungsbild erkennbar, so Landesgeschäftsführer Roland Pahl. Die Jusos wollen dort ihre Haltung nochmals klar machen.

Auch Niedersachsens SPD-Nachwuchs zeigt der GroKo auf ihrer Internetseite die rote Karte. Jakob Blankenburg, führendes Mitglied der Jusos in Niedersachsen und Delegierter beim Bundesparteitag, sagte, aus seiner Sicht sei das Sondierungsergebnis für die SPD nicht zufriedenstellend. "Es sind zwar viele Punkte drin, die durchaus sozialdemokratisch sind", sagte der 20-jährige Student aus dem Kreis Uelzen. Eine klare und unverwechselbare SPD-Handschrift sei in dem Sondierungsergebnis jedoch nicht zu erkennen. Deswegen sei er gegen die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen der SPD mit der Union. (lni)