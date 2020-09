Ein Gesetzentwurf des Bundesrates zur Beschleunigung von Hafenplanungen geht auf eine Bremer Initiative zurück. Früchte getragen hat sie bisher nicht. (KARSTEN KLAMA)

Das kleinste Bundesland will seinen Vorsitz in der Justizministerkonferenz dafür nutzen, gegen einen Missstand in Deutschlands föderalem System vorzugehen. Was selbst politisch Interessierte kaum wissen: Die meisten Gesetzesinitiativen des Bundesrates, die dem Bundestag zu Beratung und Beschlussfassung zugeleitet werden, laufen dort ins Leere. Sie werden überhaupt nicht behandelt, weil die Fraktionen sie nicht auf die Tagesordnung setzen. Rund 80 Prozent der Gesetzesinitiativen des Bundesrates verpuffen auf diese Art und Weise, wie einer Statistik des Bremer Justizressorts für den Zeitraum 2013 bis 2018 zu entnehmen ist.

Der Bundesrat ist den meisten aus dem Politikunterricht als ein Verfassungsorgan bekannt, das Beschlüssen des Bundestages zustimmt oder sie ablehnt. Dadurch wirkt die Ländervertretung an der Gesetzgebung mit. Der Bundesrat kann aber auch selbst aktiv werden. Ihm steht genauso wie der Bundesregierung und den Abgeordneten des Bundestages das Initiativrecht zu, und davon macht er auch Gebrauch. 2019 beispielsweise beschloss die Länderkammer 21 Gesetzentwürfe und leitete sie dem Bundestag zu, darunter ein maßgeblich von Bremen entworfenes Gesetz zur Beschleunigung von Hafenplanungen. Doch der Bundestag hat sich in den vergangenen Jahren mehr und mehr als Endlager für Bundesratsinitiativen erwiesen. Nur ein einziger der 21 Gesetzentwürfe der Länderkammer aus dem Jahr 2019 wurde vom Bundestag beschlossen. Einen weiteren überwies der Bundestag immerhin in seinen fachlich zuständigen Ausschuss, der große Rest erreichte nicht einmal dieses Stadium.

Bundesratsinitiativen nicht verschleppen

Bremens Justizsenatorin Claudia Schilling will das nicht länger hinnehmen. „Föderalismus ist nicht ohne Grund ein tragendes Staatsprinzip“, sagt die Sozialdemokratin. Natürlich dürfe der Bundestag bei der Bearbeitung der Bundesratsinitiativen Prioritäten setzen. „Aber er darf deren Behandlung eben auch nicht grundlos verschleppen und so das Gesetzesinitiativrecht des Bundesrates aushöhlen.“ Wenn vier Fünftel der Vorstöße aus der Länderkammer nicht einmal in erster Lesung beraten würden, „liegt offensichtlich etwas im Argen“, ist Claudia Schilling überzeugt. Sie will den Sachverhalt auf der Konferenz der Länderjustizminister zur Sprache bringen, die am 26. und 27. November in Bremen stattfindet.

Doch woran liegt es eigentlich, dass der Bundestag die Gesetzesinitiativen der Länderkammer in vielen Fällen faktisch ignoriert? Spricht man mit Abgeordneten aus der Bremer Region, dann ist die Antwort – die allerdings nur hinter vorgehaltener Hand gegeben wird – ziemlich banal. Die Bundestagsfraktionen, die sich regelmäßig auf die Tagesordnung der Bundestagssitzungen verständigen, hätten schlicht ihre eigenen Projekte und nähmen sich der Bundesratsvorstöße deshalb nur widerwillig an. Anfragen des WESER-KURIER bei den parlamentarischen Geschäftsführern von CDU/CSU und SPD, Michael Grosse-Brömer und Carsten Schneider, lieferten kaum weitergehende Erkenntnisse. Das Büro von Carsten Schneider antwortete gar nicht erst. Aus der Unionsfraktion hieß es, manche Gesetzentwürfe des Bundesrates würden zwar vom Bundestag nicht eins zu eins beschlossen, aber in veränderter Form übernommen, indem sie in Gesetzesinitiativen des Bundestages oder der Bundesregierung aufgehen.

Ein Beispiel für solche Übernahmen ist das bereits genannte Hafenplanungs-Beschleunigungsgesetz. Es wurde vom Bundesverkehrsministerium aufgegriffen, in die Form eines allgemeinen Investitionsbeschleunigungsgesetzes gekleidet und im Frühjahr dem Bundestag zugeleitet. Für Claudia Schilling bedeutet das vor allem Vergeudung von Zeit. Nun seien erneut Abstimmungsprozesse mit dem Bundesrat erforderlich, um auf länderspezifische Besonderheiten Rücksicht nehmen zu können.

Der Hamburger Staatsrechtler Ulrich Karpen hält die „Verschleppung“ von Gesetzesinitiativen des Bundesrates im Bundestag für „in hohem Maße anstößig“. Zwar sei es normal, dass die beiden Verfassungsorgane in einem gewissen Spannungsverhältnis lebten. Der Bundestag sei aber gehalten, sich mit Gesetzesinitiativen der Länderkammer in angemessener Frist zu beschäftigen. Die Praxis der vergangenen Jahre bewege sich mithin „hart an der Grenze zum Verfassungsverstoß“, so der emeritierte Professor.