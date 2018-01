Der Samba-Karneval ist nicht nur weithin sicht-, sondern vor allem hörbar. Anfang Februar ziehen die Gruppen durch die Straßen. (Michael Galian)

Ob Lesebrillen, Socken, gute Vorsätze oder Wahlversprechen: Viele Dinge gehen in Raum und Zeit verloren. Grund genug für die Macher des Bremer Samba-Karnevals mit dem diesjährigen Motto „Verschollen im Weltall“ an diese verschwundenen Sachen, Wünsche und Hoffnungen zu erinnern. Auch in der 33. Auflage steht es den Samba-Gruppen, Stelzenläufern und Maskenspielern allerdings frei, wie sie dieses Motto interpretieren. Bereits an kommenden Sonnabend, 27. Januar, wird in Vegesack ab 17 Uhr ein Umzug der Geister vom Sedanplatz zum Kulturbahnhof den offiziellen Auftakt des Straßenkarnevals markieren, inklusive Fährfahrt auf Bremens wichtigster Wasserstraße.

Das Hauptprogramm von Europas größtem Samba-Karneval mit regelmäßig etwa 40.000 Besuchern startet am Freitag, 2. Februar, mit dem Karneval der Kinder im Bürgerhaus Wesertrassen bevor am Sonnabend, 3. Februar, um 12 Uhr auf dem Bremer Marktplatz der weithin sicht- und vor allem hörbare Part des Samba-Karnevals beginnt. Mit im Programm steht "Mars & Venus", eine Inszenierung mit Lichtfiguren und Videoprojektionen zum Thema Raumfahrt. Der anschließende Karnevalsumzug ins Ostertor mündet dann in ein großes Straßenfest mit Konzerten auf vier Bühnen.

Sambagruppen aus ganz Europa

Insgesamt erwarten die Macher um Mitbegründerin und künstlerische Leiterin Janine Jaeggi für die Veranstaltungen des Wochenendes etwa 90 aktive Gruppen mit mehr als 1600 Mitgliedern. Gut zwei Drittel davon reisen aus ganz Deutschland sowie aus dem europäischen Ausland nach Bremen. Unter anderem sind Samba- und Maskengruppen aus den Niederlanden, Dänemark, Polen und Großbritannien zu Gast.

Nicht alle Gruppen sind beim Publikumsmagnet Umzug dabei, denn außerhalb der frei zugänglichen Darbietungen wird am Freitag im mottogerecht als „Schwarzes Loch“ des Viertels titulierten Areal an der Sielwallkreuzung eingeheizt. Ab 19.30 Uhr bis nach Mitternacht bitten im Kulturzentrum Lagerhaus, dem zugehörigen Kafé Lagerhaus sowie in der Lila Eule zahlreiche Samba- und Tanzgruppen zur Karnevalsparty. Am Sonnabend ist der „Ball im All“ im Schlachthof an der Findorffstraße dann Abschluss und Epizentrum des Bremer Karnevals. Für alle diese Veranstaltungen gibt es aktuell noch Restkarten.

Deutlich ruhiger soll es am Freitag zwischen 18 und 20 Uhr im so genannten Milchquartier zugehen. Neun Gruppen, die vornehmlich als Stelzen- und Maskenkünstler agieren, werden sich beim „Lichtertreiben“ als zumeist stumme, aber bunt leuchtende Figuren durch die schmalen Straßen und Wege des Wohnquartiers bewegen. „Wir wollen beide Facetten des Karnevals: das Wilde und Laute und auch die eher zarte-peotische Seite“, sagt Jaeggi.

Förderungen sollen besser genutzt werden

Mit dem diesjährigen Motto „Verschollen im Weltall“ knüpfen die Menschen hinter dem Samba-Karneval ganz bewusst an das „Jahr der Raumfahrt“ in Bremen an und wollen ihre „Sternstunde 2018“ inszenieren. Dabei haben die beteiligten Kostümdesigner bereits im Vorfeld den Raumanzug als Maskottchen des Raumfahrtjahres entworfen.

Finanziert wird der Bremer Samba-Karneval auch in seinem 33. Jahr als einmaliges Projekt unter anderem mit Mitteln der Wirtschaftsförderung, aus Fördertöpfen des Senators für Kultur und durch private Spenden und Sponsoren. Größtes Manko sind die fehlenden Möglichkeiten der Macher, Reisekosten für auswärtige Gruppen zu bezuschussen. „Das Event ist längst europaweit bekannt und attraktiv“, sagt Jaeggi. Darum will man künftig Möglichkeiten der Europäischen Union ausloten, die Förderungen für den Kulturaustausch anbietet. Die Mittel müssten allerdings in den jeweiligen Heimatländern der anreisenden Samba-Gruppen beantragt werden.