Kiffer, die mit maximal zehn Gramm Cannabis erwischt werden, sollen in Bremen nicht mehr strafrechtlich belangt werden. (Oliver Berg)

Justitia gibt Pardon

Keine Woche ohne Erfolgsmeldung des rot-grün-roten Regierungsbündnisses. Worum geht es diesmal – ist etwa eine neue Schule fertig geworden? Nein. Ist eine Schule wenigstens fertig geplant? Auch nicht. Aber man darf ab sofort legal mit maximal 10 Gramm Cannabis in der Tasche an schon fertigen Schulen vorbeispazieren. Wer mit dieser Menge in der Öffentlichkeit von der Polizei angetroffen wird, darf künftig davon ausgehen, dass das Ermittlungsverfahren durch die Staatsanwaltschaft eingestellt wird. Eine entsprechende Richtlinie hat Justizsenatorin Claudia Schilling (SPD) verfasst. Das ist doch schon mal was! Auch der Koalitionspartner sieht das so. „Cannabis-Konsument*innen können aufatmen“, jubelte die Linksfraktion in einer Pressemitteilung. Die Überschrift enthielt aber wohl einen Tippfehler. Statt aufatmen war vermutlich ausatmen gemeint.

Buch der Bücher

Wie geht Außenpolitik? Wie können Frauen ihr ein besonderes, weibliches Gepräge geben? Nancy Pelosi, Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, wird sich das schon oft gefragt haben. Umso dankbarer dürfte sie für das Geschenk gewesen sein, das sie kürzlich aus der Hand der Bremer Bundestagsabgeordneten Elisabeth Motschmann (CDU) erhielt: ein Exemplar des von „Motschi“ herausgegebenen Sammelbandes „Female Diplomacy – Frauen in der Außenpolitik“. Auf ihrer Facebook-Seite postete Motschmann zwei Fotos vom Zusammentreffen mit der prominenten US-Demokratin. „Nancy Pelosi freute sich, als ich ihr am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz ein englisches Exemplar überreichte“, schrieb Motschmann. In der Tat: Die Begeisterung der US-Politikerin ist auf den Bildern gut zu erkennen. Man muss nur etwas länger und genauer hinschauen.

Demut in Karaffen

Der bremischen Landespolitik steht eine Premiere bevor. Am 20. März tritt erstmals eine Enquête-Kommission zusammen. Parlamentarier und externe Experten sollen in dem Gremium eine Klimaschutzstrategie für das kleinste Bundesland erarbeiten. Dem Anlass angemessen, haben sich die Fraktionen Gedanken darüber gemacht, wie sich schon mit dem Setting der Veranstaltung eine Botschaft der Nachhaltigkeit aussenden lässt. Enquête-Vorsitzender Martin Michalik (CDU) will jedenfalls keine Plastikflaschen mit Mineralwasser auf den Tischen sehen. „Ich bin dafür, dass wir Karaffen mit Leitungswasser bereitstellen“, sagt der Christdemokrat, der so ein „Zeichen der Demut“ setzen will. Die Kommissionsarbeit muss das nicht beeinträchtigen. Wenn schon das Wasser nicht sprudelt, dann vielleicht die Ideen.