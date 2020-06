(Frank Thomas Koch)

Die Flasche Whisky locker in der Hand, in der anderen ein Plastikbecher. Mehrere Männer stehen dicht gedrängt an der Sielwallkreuzung. Alle bestens ausgerüstet mit Spirituosen – Weinbrand, Jägermeister, Wodka. Nur die Cola zum Mixen fehlt. 1,5 Meter Abstand zwischen den jungen Herren allerdings auch. Sie schieben sich vorbei an ein paar Frauen, die vor der Bar Chinchilla stehen. Viel Platz ist da nicht. Gegenüber Richtung Dobben blockieren mehrere Polizeiwagen den halben Gehweg. Im Viertel ist nicht so viel los wie an den vergangenen Wochenenden, da sind sich Gastronomen, Polizei und Kioskbetreiber einig. Doch das Bild bleibt: Von Abstand- und Hygieneregeln ist nicht viel zu merken. Ein Rundgang durch die drei Hotspots Schlachte, Viertel und Discomeile, an denen seit vergangenem Freitag am Wochenende ab 22 Uhr keine alkoholhaltigen Getränke mehr verkauft werden dürfen.

Kurz vor halb neun am Abend füllt sich das Eck im Viertel. Vor dem Rollo-Laden am Sielwall bilden sich Schlangen, vor den Kiosken stehen die Leute an. Sie decken sich mit Bier und Spirituosen ein. Noch mit Abstand.

Wodka-O und Shisha an der Schlachte

Wesentlich dichter bummeln die Menschen um 21 Uhr an der Schlachte. Es ist kaum ein Durchkommen zwischen Biergärten und Tischen der Bars und Restaurants. Selbst im Slalomlauf touchieren sich die zahlreichen Ausgehwütigen. In der untergehenden Sonne scheinen alle Corona-Regeln vergessen. An den Steinstufen neben der Brücke zum Teerhof dröhnt aus einer Musikbox der Song „T.N.T.“ von AC/DC. Unter freiem Himmel beginnen die ersten zu tanzen. Neben Bier gibt es selbst gemischten Wodka-O oder Cola-Rum. Meist in Literflaschen. Mehrere Gruppen haben sich eine Shisha mitgebracht. Das Mundstück der Wasserpfeife wird herumgereicht. Nach Personen aus nur zwei verschiedenen Haushalten sieht das nicht aus.

Vithusikan Y. vom Little Asia Kiosk. (Frank Thomas Koch)

Um Punkt 22 Uhr ist am „Little Asia Kiosk“ von Vithusikan Y. Schluss. Ein junger Mann möchte noch Bier kaufen, doch der Kioskbetreiber schüttelt den Kopf. Er hält sich an die Regel des Innenressorts. Da der Laden am Sielwall sowieso eher klein ist, gibt es Waren nur noch durchs Fenster. „Dass ich nach 22 Uhr keinen Alkohol mehr verkaufen darf, ist hart“, sagt Vithusikan. Von Donnerstag bis Sonnabend macht er zwischen 22 und 4 Uhr am Morgen den meisten Umsatz. „Ich verliere derzeit gut 80 Prozent der Einnahmen“, sagt er. Das Verkaufsverbot werde regelmäßig kontrolliert. Polizei und Ordnungsdienst kämen immer wieder vorbei.

Polizei reagiere nicht bei Corona-Verstößen

Rund um die Sielwallkreuzung stehen gegen 22.30 Uhr allein sieben Sprinter der Polizei. Meist warten die Beamten in ihren Wagen. Ein Zustand, den Munir Akbari, Geschäftsführer des Kiosks „Que pasa amigos“, kritisiert. Er zeigt Videos und Fotos von Freitagnacht, auf denen sich Menschentrauben bilden, die Leute sich nicht an Abstandsregeln halten. „Ich halte mich in meinem Laden an alle Vorschriften“, sagt Akbari. Schilder weisen auf 1,5 Meter Abstand und die Maskenpflicht hin. Mehrfach hätte er der Polizei Corona-Verstöße gemeldet, doch es sei nichts passiert. Er plädiert für Bußgelder von 200 Euro für die Leute, die sich nicht an die Regeln halten. „Das spricht sich in den sozialen Netzwerken dann ganz schnell rum“, sagt der Amigos-Chef, der fast im Minutentakt verdutzte Kunden darüber informiert, dass es keinen Alkohol mehr zu kaufen gibt. An dem Standort direkt am Eck zahle er eine sehr hohe Miete. Allein in den Abendstunden am Wochenende mache er 60 bis 70 Prozent seines Umsatzes. „Wenn das Verbot bestehen bleibt, muss ich Insolvenz anmelden“, sagt Akbari.

Auf der Straße laufen stark geschminkte Frauen in High Heels über das Kopfsteinpflaster. Weiße Sportschuhe zum Ausgeh-Outfit, knappe Tops, Goldkettchen und Nagellack bestimmen das Bild im sonst eher abgerockten, fast schmuddeligen und mit Graffiti übersäten Viertel. Der Rewe am Ziegenmarkt und der Penny am Ulrichsplatz haben längst geschlossen. Normalerweise hätte zumindest Rewe bis 23.30 Uhr beziehungsweise 24 Uhr geöffnet.

Ostertorsteinweg und Vor dem Steintor wirken wie eine Kulisse für einen Auto-Tuning-Streifen. Tiefer gelegte Autos kreisen im Dauertakt durchs Viertel. Die getönten Fensterscheiben unten, laute Musik knallt durch die Boxen, die Endstufe im Kofferraum gibt alles. Um Mitternacht sind die Menschen immer noch bestens mit Spirituosen versorgt. Vorsorge ist alles.

„Die Situation war entspannter als an den Wochenenden zuvor“, sagt Oliver Trey als Sprecher der Interessensgemeinschaft Bremer Gastronomiebetreiber. Ähnlich sieht es Vera Büssing, Geschäftsleitung des Chinchilla am Sielwall: „Es war ruhiger, aber wir hatten nach 22 Uhr eine große Nachfrage nach To-Go-Getränken.“

Keine größeren Zwischenfälle

Von der Polizei ist zu hören, dass sie deutlich präsenter im Stadtgebiet gewesen sei. Insgesamt sei es zu keinerlei größeren Zwischenfällen gekommen. „Wir haben auf Verstöße aufmerksam gemacht“, sagt Sprecherin Jana Schmidt. Die Beamten hätten auf Kommunikation gesetzt. In der Regel verhielten sich die Angesprochenen laut Schmidt einsichtig und kooperativ. Zu einer größeren Auseinandersetzung kam es am Sonntag gegen 3.50 Uhr an der Discomeile. Bei einem Streit von mehreren Personen erst im Europub Drink Time, dann am Rembertiring wurde laut Polizei ein 21-Jähriger durch einen unbekannten Gegenstand verletzt. Er kam ins Krankenhaus. Ein 25-jähriger Tatverdächtiger sowie zwei 31 und 37 Jahre alte Männer wurden vorübergehend festgenommen. Die Polizei sucht Zeugen.