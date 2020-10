Auch in den Bremer Kirchen wie dem St. Petri Dom wird auf Abstand geachtet. (Frank Thomas Koch)

Bevor vielen Institutionen ab Montag bundesweit erneut coronabedingt für einen Monat der Stecker gezogen wird, werden die Feierlichkeiten zum Reformationstag in den Bremer Kirchen an diesem Sonnabend wie geplant veranstaltet. Zwar gebe es einige Modifikationen, aber keine Absage. Das teilt die Pressestelle der Bremischen Evangelischen Kirche (BEK) mit.

„Bereits vorab wurde die Pandemielage bei der Planung berücksichtigt. Die strengen Hygienekonzepte bedingen, dass für alle Veranstaltungen eine Anmeldung nötig war„, sagt Sprecher Matthias Dembski. “Außerdem gibt es überall streng beschränkte Platzzahlen, um Abstände einhalten zu können.“ Dazu passt das Motto des Tages: Freiheit und Verantwortung. Es beziehe sich sowohl auf die Corona-Krise als auch auf den „Mut, Position zu beziehen, angesichts von Klimawandel, Flucht und Fundamentalismus“, heißt es dazu vonseiten der BEK.

Gottesdienste sind ausgenommen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte Gottesdienste ausdrücklich von den verschärften Corona-Beschränkungen ausgenommen. Offenbar ist der Hunger nach Spiritualität und Reflexion in dieser Krisenzeit ungebrochen: Das Interesse am Reformationstag sei trotz der Pandemielage erfreulich groß, teilt die BEK mit. Es gelte allerdings, besonders verantwortungsvoll mit der Situation umzugehen. Der Titel, den Kantor Tim Günther und die Lichtkünstlerin Gisela Meyer-Hahn für ihre Installation aus Licht und Klang in der Kulturkirche St. Stephani gewählt haben, spricht da für sich: „Aus der Erstarrung ins Jetzt“. Es gibt für 22 Uhr noch Restplätze, um Anmeldung wird gebeten unter der Telefonnummer 30 22 42.

Wer es in der momentanen Lage vorzieht, nicht in die Kirche zu gehen, der kann den Rundfunkgottesdienst auf Radio Bremen 2 um 10 Uhr aus St. Ansgarii live mitverfolgen. Die musikalische Gestaltung übernehmen Kantor Kai-Niko Henke an der Orgel und Tenor Andreas Post. Der Festgottesdienst, den Bernd Kuschnerus, Schriftführer der Bremischen Evangelischen Kirche, um 16 Uhr in der Liebfrauenkirche hält, wird spätestens Sonntagmorgen auf kirche-bremen.de online gestellt. Ebenfalls um 16 Uhr wird im St. Petri-Dom ein weiterer Festgottesdienst veranstaltet. In den Gottesdiensten sind die Schauspieler Martin Leßmann und Erik Roßbander als Darsteller von Martin Luther zu erleben.

In der Liebfrauenkirche wird der Reformationstag mit Musik der Berliner Jazz-Pianistin Agita Rando und dem Bassisten Thomas Milewski ausklingen. Ursprünglich sollte dazu auch der Jubiläumswein ausgeschenkt werden, den der Ratskeller zum 1000-jährigen Bestehen der Kirche herausgebracht hat. Pandemiebedingt muss darauf jetzt allerdings verzichtet werden.

Der Themen-Abend „Weniger ist mehr – Zukunft ohne Wirtschaftswachstum“ in der Friedensgemeinde mit dem Postwachstums-Ökonomen Niko Paech, wird, anders als geplant, ohne Gäste vor Ort veranstaltet. Der Abend kann unter vimeo.com/460886404 gestreamt werden. Paech plädiert für ein Ende von Wachstumsdruck und Maßlosigkeit. Der Kapitalismus-Kritiker ist für seine zuweilen unbequemen Denkanstöße bekannt.

Weitere Informationen gibt es unter www.kirche-bremen.de.