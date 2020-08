Senatorin Claudia Bogedan (SPD) kündigte Neuerungen für den Kita-Betrieb an. (Christina Kuhaupt)

Bei der Kinderbetreuung könne Bremen nun einen weiteren Schritt der Öffnung gehen, kündigte Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) am Dienstag auf einer Pressekonferenz an. „Wir wollen in Kitas auch gruppenübergreifende Angebote ermöglichen.“ Das habe der Senat beschlossen. Dies sei insbesondere wichtig, um wieder verstärkt Früh- und Spätdienste in Kitas zu ermöglichen, sodass auch Eltern in Randzeiten Betreuung bekommen könnten. Bei diesen habe es zuletzt gehakt, sagte die Senatorin.

Sowohl in Kitas als auch in Schulen sollen nicht alle Kinder einer Einrichtung miteinander in Kontakt kommen, sondern nur Kinder einer festen Gruppe, einer sogenannten Kohorte. In Kitas sollten nicht mehr als 60 Kinder zu einer Kohorte gehören, in Schulen nicht mehr als 120 Kinder, so Bogedan.