Mehr Betreuungszeiten für kleine Kinder werden ab dem 15. Juni in Bremen Realität. (Rolf Vennenbernd)

Mit Einschränkungen sollen die Kitas und Grundschulen in Bremen in Kürze wieder in den Regelbetrieb übergehen. Das hat der Senat am Dienstag beschlossen. Für die Kindertagesstätten heißt das: Alle Kinder, die bereits vor der coronabedingten Schließung einen Kita-Platz hatten, sollen ab dem 15. Juni mindestens 20 Stunden pro Woche betreut werden. Einrichtungen, die mehr leisten können, sollen vorrangig den Bedarf von Erziehungsberechtigten berücksichtigen, die berufstätig sind.

Auch in den Grundschulen wird der Betrieb ausgeweitet. Der Stufenplan des Senats sah bereits vor, in allen Grundschulen ab dem 15. Juni jeweils die Hälfte der Schüler in wechselnden Schichten zu unterrichten. Ab dem 22. Juni soll nun der Präsenzunterricht an den Grundschulen für alle Jahrgangsstufen auf jeweils vier Stunden an vier Tagen pro Woche ausgedehnt werden. An den weiterführenden Schulen bleibt zunächst alles beim jetzigen Zustand.