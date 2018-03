Ab 2019 entfallen die Beiträge für Kindergärten in Bremen. (dpa)

Eltern müssen ab August 2019 in Bremen nicht mehr für den Kindergarten zahlen. Das hat das Landesparlament am Mittwoch beschlossen. Für die Betreuung von Drei- bis Sechsjährigen sollen künftig keine Gebühren mehr anfallen. Die Qualität der Betreuung solle trotz Gebührenfreiheit nicht sinken, sondern steigen, und für jedes Kind müsse ein Kita-Platz da sein, betonten Vertreter von SPD und Grünen.

Zuletzt hatte Niedersachsen beschlossen, die Gebühren bereits in diesem Sommer abzuschaffen. Das verstärkte den Zugzwang in Bremen, wie auch Politiker verschiedener Parteien offen bekannten. Schon jetzt gebe es 2000 Wegzüge pro Jahr aus Bremen nach Niedersachsen, betonte CDU-Fraktionschef Thomas Röwekamp. „Wir verlieren die Mitte unserer Gesellschaft an das Umland." Dies sei nicht nur aus steuerlicher Sicht ungünstig für Bremen, sondern die Mittelschichtsfamilien würden für eine gute soziale Mischung in der Stadt gebraucht.

„Natürlich ist Kita-Beitragsfreiheit ein Standortfaktor im Ringen um junge Familien“, sagte Grünen-Fraktionschefin Maike Schaefer. Ein weiteres Argument für sie: "Viele Frauen überlegen, ob sie arbeiten gehen, wenn ihr Einkommen direkt in die Kita-Gebühr fließt. Und wir wollen, dass Frauen berufstätig sind."

Krippen-Beiträge bleiben

Die Gebühren für die Betreuung in Krippen sollen bleiben. Die Linke fordert, auch für unter Dreijährige die Elternbeiträge stufenweise abzuschaffen – insbesondere, um die Gleichstellung von Frauen zu fördern. Der Druck auf Mütter, mit dem beruflichen Wiedereinstieg zu warten, bis das Kind in den gebührenfreien Kindergarten gehe, werde steigen, sagte die Linken-Abgeordnete Sofia Leonidakis.

SPD-Bildungspolitiker Mustafa Güngör nannte das Ziel, auch Krippen von Gebühren zu befreien, richtig: "Das wollen wir nicht aus den Augen verlieren." Wie viele Stunden Betreuung pro Tag künftig für Eltern kostenlos sind, ist noch nicht entschieden. Auch wie die Kosten der Gebührenfreiheit konkret finanziert werden, soll erst noch ermittelt werden. Dazu könnte es einen Nachtragshaushalt geben.

Kritik an Gebührenordnung

CDU-Fraktionschef Thomas Röwekamp stellte klar: "Es ist gut, dass von diesem Parlament heute die Botschaft ausgeht, dass Kindergärten beitragsfrei sind.“ Die derzeitige Kita-Gebührenordnung sei ungerecht, weil sie Durchschnittsverdiener über Gebühr belaste: Eine Familie mit zwei Kindern und einem durchschnittlichen Bremer Einkommen müsse bei einem Jahresverdienst von 46 800 Euro rund 3200 Euro Gebühren pro Jahr zahlen.

Auch Geringverdiener mit einer Bezahlung knapp über Mindestlohn müssten für ein Kind pro Jahr knapp 1000 Euro zahlen. "Ich finde das nicht gerecht", so Röwekamp. Auch die Linke kritisierte, Facharbeiter mit einer Frau, die in Teilzeit arbeite, müssten "jeden Monat 300 Euro berappen". Diese Familien seien nicht arm, lebten aber auch nicht im Überfluss.

Finanzierung bleibt unklar

Die CDU forderte erneut, die Beitragsfreiheit bereits in diesem Jahr einzuführen: Die Koalition solle zumindest prüfen, ob sich dies "mit einem finanziellen Kraftakt" umsetzen lasse. Dem hielt Bildungssenatorin Claudie Bogedan (SPD) entgegen, es sei derzeit noch gar nicht zu ermitteln, wie groß das Loch sein würde, das eine Gebührenfreiheit schon ab diesem Sommer in die Staatskasse reißen würde.

Die Gebührenhöhe bemisst sich am Einkommen der Eltern – und die Daten dazu würden von Kita-Trägern erst am 30. März übermittelt, so Bogedan. Die CDU erhielt für ihre Forderung nach einer Umsetzung der Gebührenfreiheit für Kindergärten noch in diesem Jahr Unterstützung von Abgeordneten mehrerer anderer Parteien, von FDP, AfD, Bürger in Wut und den Liberal-konservativen Reformern.

