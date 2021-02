Hilfreich wäre, wenn Entscheidungen nicht wochenweise gelten würden, sondern für zwei Wochen, sagt Renate Drews, Leiterin der Kita Fritz-Gansberg-Straße. (Sebastian Kahnert /dpa)

Freitags ist E-Mail-Tag in der Kita Fritz-Gansberg-Straße. 140 Schreiben schickt Einrichtungsleiterin Renate Drews dann auf den Weg. In denen steht, in welchem Modus die Kita in der kommenden Woche arbeitet. Zurzeit herrscht Reaktionsstufe 3, also Notbetreuung. Deshalb folgen auf die 140 E-Mails in der Regel rund 100 Antwortschreiben, in denen Eltern den Bedarf ihrer Kinder für die Woche anmelden. Dabei muss Drews darauf achten, die Kinder mit berechtigtem und sogenanntem gefühltem Bedarf auseinanderzusortieren. Berechtigt sind unter anderem Kinder, deren Eltern nicht im Homeoffice arbeiten können.

Sind alle berechtigten Kinder versorgt, verteilt Drews die restlichen Plätze an die Kinder, bei denen gefühlter Bedarf besteht. Geplant wird dabei nicht die gesamte Woche, sondern jeder einzelne Tag. „Meistens kommt es am Ende irgendwie hin“, berichtete Drews am vergangenen Montag im Schwachhauser Bildungsausschuss. Der organisatorische Aufwand sei allerdings immens – und das jede Woche aufs Neue. „Wir erfahren immer erst freitags, wie die Regelung für die kommende Woche aussieht“, erzählte sie.

Aktuell ist die Kita an der Fritz-Gansberg-Straße nahezu komplett ausgelastet. Ähnliches berichteten auch die Leiterinnen anderer Einrichtungen im Bildungsausschuss. Die Krippe der Kita St. Remberti sei mindestens zu 90 Prozent ausgelastet, der Elementarbereich zu 80 Prozent, berichtete Einrichtungsleiterin Katja Sengülsen. In der Kita Unser Lieben Frauen liege die Auslastung bei 99 Prozent, teilte Leiterin Sabrina Böhmker mit. Übereinstimmend zeigten sich die Einrichtungen auch hinsichtlich ihrer Erwartungen an die Behörde. In erster Linie müsse frühzeitiger kommuniziert werden, welche Regelung für die jeweils kommende Woche greife. „Wir bräuchten im Grunde drei Werktage Vorlauf“, betonte Drews. Hilfreich wäre zudem, wenn die Entscheidungen nicht wochenweise gelten würden, sondern für mindestens zwei Wochen, damit sowohl die Einrichtungen als auch die Eltern mehr Planungssicherheit bekämen.

Auswirkungen auf Kinder und Mitarbeiter

Auf Nachfrage aus dem Ausschuss, wie sich die Situation auf Kinder und Mitarbeiter auswirke, berichtete Drews, dass es durchaus gelassene Kollegen gebe, aber auch solche, die psychisch sehr unter der Arbeitssituation leiden würden. Ähnlich sei es bei den Kindern. „Einigen tun die kleineren Gruppen gut, andere sind nicht ausgelastet und leiden darunter, sich nicht wie gewohnt frei in der Einrichtung bewegen zu dürfen“, erzählte Drews‘ Kollegin Anna Helwich.

Einmal pro Woche sind die Mitarbeiter an Bremens Kitas verpflichtet, sich einem Corona-Schnelltest zu unterziehen. Die größeren Einrichtungen wurden zu diesem Zweck bislang von medizinischem Personal aufgesucht. Wer allerdings in einer Einrichtung mit weniger als vier Gruppen arbeitet, müsse sich nach Feierabend zu einer Teststation begeben und dort in der Regel in einer Schlange auf den Abstrich warten, berichtete Constanze Wornikat von der Kita Kinderräume aus eigener Erfahrung. Das Prozedere innerhalb der Einrichtungen sei indes ebenfalls nicht unproblematisch, betonte Drews. Während die rund 40 Mitarbeiter getestet würden, könne der vorgesehene Betreuungsschlüssel nicht immer gewährleistet werden, erzählte sie.

Laut Böhmker sei im Moment zudem unklar, ob die Testungen perspektivisch überhaupt weiterlaufen sollen, da bislang keine weiteren Termine mit den Einrichtungen vereinbart worden seien. Der Ausschuss forderte die Bildungssenatorin daher in einem einstimmigen Beschluss auf, die Tests in den Einrichtungen fortzusetzen, bis ein Inzidenzwert von 35 unterschritten sei. Außerdem seien feste Testtage zu vereinbaren, an denen auch in kleinen Kitas vor Ort getestet werde.

Einen Tag nach der Ausschusssitzung teilte das Bildungsressort dazu mit, dass Kita-Mitarbeitern ab sofort pro Woche zwei Selbst-Schnelltests zur Verfügung stehen sollen. Außerdem sei das Tragen einer medizinischen Maske für alle Beschäftigten – außer in reinen Krippengruppen – verbindlich vorgeschrieben. Spätestens ab 1. März gelte für Bremens Kitas dann wieder der eingeschränkte Regelbetrieb Stufe 1 – sofern es die Situation vor Ort zulasse.

Zur Sache

Die Reaktionsstufen im Überblick

Stufe 1: Gruppenübergreifendes Arbeiten in bis zu zwei Gruppen mit 40 Kindern. Pädagogische Fachkräfte sollen nur in der Kohorte eingesetzt werden, Frühförderung kann uneingeschränkt stattfinden. Betretungsverbote für Eltern werden aufgehoben, wenn sie sich an Wegeführungen und Maskenpflicht halten.

Stufe 2: Kinder werden strikt in Stammgruppen getrennt, ein gruppenübergreifender Personaleinsatz soll vermieden und ein Mindestbetreuungsanspruch von 20 Stunden pro Woche erfüllt werden.

Stufe 3: Gruppen bestehen nur noch aus maximal zehn statt 20 Kindern. Die müssen sowohl im Innen- wie im auch im Außenbereich voneinander getrennt werden. Pädagogische Fachkräfte dürfen nur in einer Gruppe eingesetzt werden.