Klinikpersonal bei einer Operation. Ohne Hygienematerial ist keine medizinische Behandlung vorstellbar. (Oliver Berg)

Auch ein Dreivierteljahr nach Beginn der Corona-Pandemie bleibt die Versorgung der Bremer Kliniken mit möglichst hochwertigen Hygieneartikeln ein mühsames Geschäft. Aktuell zeigt sich das unter anderem bei der Gesundheit Nord (Geno), dem städtischen Klinikverbund mit seinen vier Standorten. Dort gibt es Klagen von Beschäftigten über minderwertige Masken.

Dabei sind durchaus Fortschritte bei der Beschaffung des Materials zu verzeichnen. Noch im Frühjahr waren Masken so knapp bevorratet, dass Ärzte und Pfleger in manchen Fällen mit zwei Einwegmasken pro Woche klarkommen mussten und die Artikel deshalb gewaschen und wiederverwendet wurden. Diese Phase akuter Knappheit ist überwunden, doch das jetzt zur Verfügung stehende Material erfüllt oft nicht die Erwartungen der Beschäftigten. Aktuelles Beispiel ist eine in China gefertigte Maske, von der die Geno im Frühjahr größere Mengen bestellte. Auf den Packungen kleben Zettel mit dem Hinweis „Not for medical use“, also „nicht für den medizinischen Gebrauch“. Nach Geno-Angaben ist die Einsatzfähigkeit jedoch gegeben, eine Nachzertifizierung durch die Dekra sei erfolgt.

Die Mund-/Nasenbedeckung der Schutzklasse FFP 2 hat sehr kurze Gummibänder zur Befestigung hinter den Ohren. „Wenn man die anlegt, schmerzt das nach einiger Zeit, die Bänder reißen auch sehr schnell. Die Dinger machen einen minderwertigen Eindruck“, sagt ein Geno-Insider. Eine Krankenschwester am Klinikum Links der Weser (LdW) ist froh, wenigstens diese Modelle zur Verfügung zu haben. In ihrem Arbeitsbereich seien die Pflegekräfte allerdings gehalten, über dieser Maske noch eine einfache Mund-/Nasenbedeckung zu tragen – zumindest bei Patientenkontakt. „Darunter lässt sich dann natürlich schwer atmen, das schlaucht schon ganz schön nach einigen Stunden“, so die Pflegekraft.

Über diese Masken made in China gibt es häufig Klagen. (Jürgen Theiner)

Ein sehr spezieller Geruch

LdW-Betriebsratschef Roman Fabian bestätigt die Klagen aus der Belegschaft über die zu kurzen Gummibänder. Es gebe zwar kleine Bügel zur Verlängerung, doch die helfen laut Fabian nur bedingt. Zudem gebe es Beschwerden von Mitarbeitern über den „sehr speziellen Geruch“ der Masken. „Die Leute fragen sich natürlich: Was atme ich da eigentlich ein?“, sagt der Arbeitnehmervertreter. Er habe die Klinikdirektion aufgefordert, Prüfergebnisse über die Unbedenklichkeit des Materials ins Intranet des LdW zu stellen. „Vielleicht steigert solche Transparenz die Akzeptanz unter den Kolleginnen und Kollegen“, hofft Roman Fabian. Im Krisenstab des LdW trügen manche höhergestellte Funktionsträger jedenfalls andere Masken. Fabian: „Da sieht man, wer sich privat etwas Besseres leistet und wer Klinikmaterial trägt.“

Nach Angaben von Geno-Sprecherin Karen Matiszick gehören die chinesischen Masken zu einer Lieferung, die im Mai in Bremen eintraf. Eine letzte Charge davon sei noch im Umlauf, „wir werden dieses Modell nicht mehr bestellen“, versichert Matiszick. Im Frühjahr habe man aber nicht wählerisch sein können. „Angesichts der weltweiten Lieferengpässe hatten wir nicht mehr die Möglichkeit, bestimmte Produkte auszuwählen, sondern waren eher froh, überhaupt Ware geliefert zu bekommen.“ Was die Beschaffung von Hygieneartikeln angeht, sei 2020 ein Ausnahmejahr. Die Geno habe ungefähr zehnmal so viel Schutzkleidung benötigt wie vor der Pandemie. Teilweise habe der Klinikverbund Material bekommen, das dann gar nicht eingesetzt wurde, weil die Qualität so miserabel war. Auch jetzt noch sei man bei der Beschaffung von normalen Zeiten weit entfernt.