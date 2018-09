Die Aufstockung des kaum fertiggestellten Neubaus am Klinikum Mitte dient der Unterbringung von Geburtshilfe und Frühchenversorgung. (Christina Kuhaupt)

Am Klinikum Mitte laufen die Vorbereitungen für den Umzug in den Neubau auf vollen Touren, und immer deutlicher zeichnet sich ab, dass die Kosten für den Gesamtkomplex die 400-Millionen-Marke knacken werden. Jedenfalls dann, wenn man die Ausgaben für die zusätzliche Aufstockung sowie neue Medizintechnik einbezieht. Was das neue Krankenhaus an der Bismarckstraße bei seiner Inbetriebnahme im nächsten Jahr voraussichtlich gekostet haben wird, geht aus einem aktuellen Sachstandsbericht für den Controllingausschuss der Bürgerschaft hervor.

230 Millionen Euro: Auf diesen Betrag belief sich das Budget, als die Bauarbeiter im Mai 2011 loslegten. 2015 sollten die diversen medizinischen Einheiten, die über das riesige Areal an der St.-Jürgen-Straße verstreut sind, in einen hochmodernen Neubau umziehen. Dass das Projekt seinem Zeitplan mittlerweile drei Jahre hinterherhinkt, hat viele Gründe. Probleme mit Planern und Fachfirmen, der Einbau eines schadhaften Lüftungssystems, ein Platzregen, der Teile des Neubaus unter Wasser setzte – Pleiten, Pech und Pannen nahmen kein Ende. Und je länger das Projekt dauerte, desto teurer wurde es.

Vier sogenannte Risikoberichte brachten jeweils Kostensteigerungen in zweistelliger Millionenhöhe, zuletzt im Mai 2017. Damals wurde bekannt, dass der reine Bau ohne neue Medizintechnik und die zwischenzeitlich beschlossene Aufstockung für Geburtshilfe und Frühchenversorgung mindestens 348 Millionen Euro kosten wird. Ein von der Bürgerschaft zusätzlich eingeräumter Sicherheitspuffer von zehn Millionen Euro soll möglichst unangetastet bleiben.

Projekt liegt hinter seinem Zeitplan

An der Aufstockung wird zurzeit gearbeitet. 25,2 Millionen Euro waren dafür eingeplant, und voraussichtlich werde es dabei bleiben, heißt es in dem Sachstandsbericht für die Abgeordneten. Eine termingerechte Fertigstellung wird es aber wohl auch bei diesem Ergänzungsbau nicht geben. Gut vier Monate liegt das Projekt hinter seinem Zeitplan zurück. "Dieser Verzug ist auf einen späteren Eingang der Baugenehmigung, auf Verzögerungen bei der Aufstellung des zweiten Krans im Bereich des Eltern-Kind-Zentrums sowie die Frostperiode von Januar bis März 2018 zurückzuführen", lautet die Begründung. Der Klinikverbund Gesundheit Nord (Geno) und die Bauleitung seien bemüht, die Dinge zu beschleunigen.

Mehrkosten sind zwischenzeitlich für neue Medizintechnik aufgelaufen. Im Sommer 2017 war dieser Teilbetrag in der Kostenprojektion noch auf gut 36 Millionen Euro beziffert worden. Inzwischen gehen die Planer von 45 Millionen Euro aus, wobei 4,2 Millionen auf den Frühchen-/Geburtshilfetrakt entfallen. Ob man die neue Medizintechnik überhaupt zu den Projektkosten hinzuzählen darf, darüber gibt es unterschiedliche Ansichten. Die Gesundheit Nord steht auf dem Standpunkt, dass es sich bei der Neubeschaffung einschlägiger Hardware um Kosten handelt, "die unabhängig von dem Neubauprojekt in jedem Fall angefallen wären", wie Sprecherin Karen Matiszick argumentiert. Addiert man die Ausgaben für die Neubeschaffungen allerdings zu den Baukosten, dann beläuft sich der Gesamtaufwand für den Krankenhausneubau auf 418 Millionen Euro – ohne den genannten Sicherheitspuffer von zehn Millionen Euro.

Umzug ab Januar

Derweil finden in dem Gebäudekomplex an der Bismarckstraße die ersten Begehungen und behördlichen Abnahmen statt. Ab dem Herbst sollen dann die einzelnen medizinischen Einheiten nach und nach Betriebsbereitschaft melden, nachdem das Personal notwendige Schulungen absolviert hat und die Gebäudelogistik einem Probebetrieb unterzogen wurde. Der eigentliche Umzug der rund 2300 Mitarbeiter, 700 Patienten und etwa 10.000 medizinischen Geräte soll ab Januar über die Bühne gehen. Ein grobes Konzept gibt es dafür bereits, derzeit wird die Feinplanung vorangetrieben. Nicht ganz ideal: Der Mann, der in der Geschäftsleitung der Gesundheit Nord für den Neubau zuständig war und auch für das Umzugskonzept verantwortlich zeichnet, scheidet in diesem Monat aus. Robert Pfeiffer geht altersbedingt in Rente, just zu Beginn der heißen Phase. Sein Nachfolger wird sich also in Windeseile einarbeiten müssen, wenn die Mammutaufgabe Krankenhausumzug unter seiner Leitung gelingen soll.