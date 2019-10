Bremer Klinikverbund stürzt finanziell ab

Blick in einen der neuen OP-Säle des Klinikums Mitte, aufgenommen bei einem Tag der offenen Tür. Das Klinikum Mitte ist eines der größeren Sorgenkinder des Krankenhausverbundes Gesundheit Nord. (Frank Thomas Koch)

Bremens städtischer Klinikverbund Gesundheit Nord (Geno) befindet sich wirtschaftlich offenbar im freien Fall. Nur anderthalb Monate Wochen nach der Ankündigung eines drastisch angestiegenen Defizits kommt eine neue Hiobsbotschaft aus der Konzernzentrale an der Kurfürstenallee. Demnach wird der Verbund der vier Krankenhäuser in Mitte, Nord, Ost und Links der Weser zum Ende des Jahres einen Verlust von 27,8 Millionen Euro erwirtschaftet haben. Es handelt sich um das sogenannte operative Ergebnis, also vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen. Der ursprüngliche Wirtschaftsplan für 2019 sah ein Minus von 5,5 Millionen Euro vor. Im September war dieser Betrag – zum Entsetzen der Politik – bereits auf 17,7 Millionen Euro angewachsen. Innerhalb weniger Wochen also zehn Millionen Euro Miese zusätzlich.

In einer internen Mitarbeiterinformation schreibt die Geno-Geschäftsführung, auch im dritten

und vierten Quartal sei „die erhoffte Kehrtwende ausgeblieben“. Zwar habe man zusätzliches

Personal einstellen können und mehr Leiharbeitskräfte beschäftigt als geplant. "Dennoch ist es

uns nicht gelungen, unsere Leistungen – und damit die Erlöse, also unsere Einnahmen – zu steigern", heißt es in dem Rundschreiben an die Belegschaft. Als einer der Gründe wird die große Zahl der gesperrten Betten und OP-Säle benannt. Hintergrund: Aufgrund neuerer gesetzlicher Bestimmungen darf die Zahl der eingesetzten Pflegekräfte bei bestimmten Behandlungen einen Richtwert nicht unterschreiten. Wegen des Personalmangels ist die Geno allerdings oft nicht in der Lage, diese Anforderungen zu erfüllen. Als weiteres, gravierendes Problem gilt der Dauerkonflikt mit dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK). Er stuft immer mehr Abrechnungen der Geno als fehlerhaft ein und verweigert die Erstattung durch die Kostenträger.

Das Gesundheitsressort des Senats kündigte am Mittwoch eine Sondersitzung des Aufsichtsrates der Geno an. Alleiniger Gesellschafter der Gesundheit Nord ist die Stadtgemeinde Bremen, sie muss für die rasant steigenden Verluste aufkommen. Laut Ressortsprecherin Christina Selzer will sich Senatorin Claudia Bernhard (Linke) kurzfristig mit den Direktionen und Betriebsräten der vier Standort zusammensetzen, um über Auswege aus der Krise zu beraten.